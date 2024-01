メジャーリーガー・大谷翔平選手が、ECCブランドアンバサダーに就任。あわせて大谷選手のメッセージとECC花房雅博社長とのスペシャル対談に加え、ロサンゼルスでの撮影の様子を収めたメイキング映像が公開された。総合教育・生涯学習機関のECCは、「さまざまな学びを通じて世界に向けて発信できる人を育てる」ことを使命に、社会で実際に活躍できる人材を育成してきた。そして今回、契約発表の4日前に行われた全米野球記者協会(BBWAA)の夕食会にて、見事な英語のスピーチを披露して話題となった大谷翔平選手と、ブランドアンバサダー契約を締結。大谷選手のように少しでも日本中の人たちが、英語(外国語)を学んで世界で活躍できるチャンスを広げるために、今後活動を行なっていく。

大谷選手は、「ECCブランドアンバサダーに就任しました、大谷翔平です。今回のECCブランドアンバサダー就任を機に、日本の皆さんが世界で活躍できるチャンスを、外国語学習を通して、貢献していきたいです。まずは、ECCさんと一緒に外国語学習の楽しさを日本の皆さんに伝えていけたらいいなと思います」とコメント。また、ECC花房雅博社長との対談では、「僕もずっとこっち(アメリカ)で今やらせてもらってるので、まだまだ語学は、そこまでではないんですけども、逆に言えば、もっともっと昔から、ECCさんみたいなものを利用して、もっと気軽に話せるような環境にいれば、もうちょっと、やりやすかったんじゃないかなと思う部分もあるので、ほんとに一緒に、そういう環境を整えることもそうですし、ご一緒できたらなと思ってます」とアンバサダーとしての意気込みを語っている。今回のアンバサダー就任に伴い、大谷選手との共同プロジェクトを実施予定だ。プロジェクトの詳細は、後日改めて発表される。大谷翔平選手コーポレートメッセージ、大谷翔平×ECC スペシャル対談は以下の通り。<コーポレートメッセージ、スペシャル対談全文>■大谷翔平選手コーポレートメッセージHi everyone!I’m Shohei Ohtani.皆さんの可能性をもっと、世界へ、広げるために。ECCは、60年以上にわたって、900万人以上の卒業生を輩出し、外国語を学びたい人々をサポートしてきました。これからも子どもから、大人、シニアまで夢に向かって前進する人々の外国語学習を応援していきます。“未来は、言葉で変わる。Language changes the future.”未来へ、翔(はばた)け。ECC■大谷翔平×ECCスペシャル対談 〜未来は、言葉で変わる。Language changes the future.〜花房社長:It’s my great pleasure to meet you, Mr. Shohei Ohtani. ECCの花房です。本日はよろしくお願いします。大谷選手:Glad to meet you. 大谷翔平です。よろしくお願いします。花房社長:今回の契約についてなんですけども、ECCグループは“建学の理念”というのがあります。その一文に、本学は、「外国語教育を通じて社会に実際的に活躍できうる人材を育成するものである」というのがあるんですけども、そういった意味で、大谷選手のように世界で頑張れるような方を、語学を通じて応援したいと思っております。大谷選手:ありがとうございます。僕もずっとこっち(アメリカ)で今やらせてもらってるので、まだまだ語学は、そこまでではないんですけども、逆に言えば、もっともっと昔から、ECCさんみたいなものを利用して、もっと気軽に話せるような環境にいれば、もうちょっと、やりやすかったんじゃないかなと思う部分もあるので、ほんとに一緒に、そういう環境を整えることもそうですし、ご一緒できたらなと思ってます。花房社長:ありがとうございます。大谷さんも、23歳の時にこちら(アメリカ)にお越しになって、本当にいろいろ苦労されたと思うんですけど。当然、野球は素晴らしい成績を残されてるんですけど、やはり、チームの中にあって、言葉っていうのは大きな壁になってたと思うんですよね。そのあたりを、だんだんこちらで生活されてるわけですから、慣れていかれると思うんですけども、事前に勉強しとけばよかったなって感じられることはありますか。大谷選手:それは、もちろんありますね。僕は、語学も含めて、勉強全般やってはきましたけど、すごく得意だったっていうわけでは、自分で言えるほどではないので、もっともっとフォーマルじゃないにしても、日常でカジュアルに、しっかりとコミュニケーションが取れて、自分の言いたいことが言えて伝わって、っていうぐらいには、あれば良かったんだろうなとは思ってるので、ある程度、長い時間をかけてチームメイトと接していけば、つたない英語でも、もしかしたら通じることもあるでしょうけど、初めて会う人に対しては、やっぱり正しい英語を使えた方が、自分の正しい意図っていうのが伝わりやすいんじゃないかなと思います。花房社長:そういった意味では、本当に先駆者として、こちら(アメリカ)で頑張っていただいてまして、そういったご自身の経験もですね、活かしていただいて、もっともっと海外で活躍する前に、「語学を勉強しようというふうに、大谷さんの方からもメッセージを出していただけると、少しでも多くの方が、事前に勉強していただけるんじゃないかなと思うんですけれども。大谷選手:そうですね、僕はすごい得意ではないので、「しようよ」っていうふうにはね、正直言えないんですけど、「してたほうがいいよね」っていうことは、逆の立場から言えるので、僕もそういうふうになりたいし、子どもたちも、そういうふうになりたい子たちも多いと思うので、こういうふうなのを利用することで、スムーズに、語学が進んでいくんじゃないかなと思います。花房社長:この契約を機に、大谷さんのように、これから頑張ってらっしゃる方を一緒に応援させていただきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。大谷選手:よろしくお願いいたします。