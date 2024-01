真田広之、渾身のハリウッド初主演・プロデュース作「SHOGUN 将軍」より、堂々たるキャラクターポスターが届けられた。

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優真田広之らハリウッドの製作陣により、ドラマシリーズとして新たに誕生。

徳川家康をはじめとした歴史上の人物にインスパイアされた「関ヶ原の戦い」前夜。窮地に立たされた戦国一の武将<虎永>と、その家臣となった英国人航海士<按針>、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン<鞠子>。彼らが繰り広げる歴史の裏側の、壮大な“謀り事”。そして、待ち受ける大どんでん返し。日本では描ききれない、ハリウッドスタジオによる壮大で圧倒的な映像世界で贈る、陰謀と策略が渦巻くSHOGUNの座を懸けた戦国スペクタクル・ドラマシリーズだ。

戦国最強の武将・吉井虎永役の真田広之を筆頭に、虎永の領地へ漂着する英国人航海士・按針役にコズモ・ジャーヴィス、そして二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン・戸田鞠子役のアンナ・サワイが物語の中心を担う。

その他にも危険な野心を持つ虎永の家臣、樫木藪重役に浅野忠信、ブラックソーンの船が発見された漁村で藪重に仕える若き武将、樫木央海役に金井浩人、虎永の最大のライバルである武将、石堂和成役に平岳大、夫と子供を失った悲しみの中で新たな目的を見つけなければならない未亡人、宇佐見 藤役に穂志もえかなど、この作品でしか成しえない豪華な顔ぶれが勢ぞろい。

また虎永の信頼する武将で親友の戸田広松役を西岡紱馬、鞠子の嫉妬深い夫、戸田広勝(文太郎)役を阿部進之介、虎永の息子で、自分の力を証明したいと強く願う生意気な吉井長門役を倉 悠貴、全国にその名を轟かせる遊女菊役の向里祐香、そして虎永の権力に終止符を打つためなら手段を選ばない落葉の方役を二階堂ふみが演じ、二度とない豪華キャストの共演が実現した。確かな実力を持つ制作陣も参加し、日本人のキャスト&制作陣がハリウッドと共に描く本作は見逃せない。

戦国スペクタクル・ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」は2024年2月27日(火)からの「スター」にて独占配信。