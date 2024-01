新たに製作されることが『ジュラシック・ワールド』新作映画に、前作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(2022)でアドバイザーを務めた古生物学者のスティーブ・ブルサットが続投することがわかった。ブルサット本人が明かしている。

『ジュラシック・ワールド』シリーズとして製作される本作では、キャストを一新。「新たなジュラシック時代」を描く内容と伝えられている。脚本には、『ジュラシック・パーク』(1993)と『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997)を執筆したデヴィッド・コープが就任し、フランク・マーシャルやスティーブン・スピルバーグといった過去作のプロデューサーも復帰する。

この度、ブルサットは製作の報道が事実であることをX(旧Twitter)アカウントで認めた上で、自身の復帰を報告。企画にはコンサルタントとして携わり、「恐竜について今までに分かっていることを映画製作者たちが確認する手助けをする」役割を担うと伝えている。

It's happening. The reports are true.



A new film is in the works!



And I'll be back as a consultant, helping the moviemakers get a pulse on what we really know about dinosaurs.



Honored again to follow in the footsteps of . Stay tuned...