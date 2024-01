『ハリー・ポッター』ホグワーツ魔法魔術学校の「授業」テーマの新アイテムが「スタジオツアー東京」に登場

『ハリー・ポッター』魔法ワールドの世界を体験できる「ワーナーブラザース スタジオツアー東京」にて、ホグワーツ魔法魔術学校の授業をテーマにした新商品の「クラスルーム」シリーズが日本国内で初めて発売開始となった。

呪文学、薬草学、魔法薬学、闇の魔術に対する防衛術の4つの<授業>がテーマ。それぞれ、映画で登場したシーンの印象的な呪文や言葉、モチーフがデザインされており、スタジオツアー東京限定のハンドタオルなど、日常で使える実用的で可愛いグッズが多数。これで気分はホグワーツの学生だ。

闇の魔術に対する防衛術

闇の魔術に対する防衛術のクラスでは、魔法界に潜む闇を撃退する方法を学びます。ギルデロイ・ロックハート教授のクラスで解き放たれた、いたずら好きなピクシーモチーフがポイントです。

キャンバストート 2,000円(税込み) マグカップ 1,800円(税込み) ソックス3点セット 2,000円(税込み) 呪文学

呪文学のクラスでは、羽を浮かせたり、モノを呼び出したり、杖の一振り一振りに秘められた魔法の使い方を学びます。

キャンバストート 2,000円(税込み) マグカップ 1,800円(税込み) ソックス3点セット 2,000円(税込み) 薬草学

魅惑的な薬草学のクラスへようこそ!マンドレイクから毒のあるテンタキュラまで、すべての葉や根には、物語があります。

ランチバック 2,200円(税込み) ウォーターボトル 3,000円(税込み) ノートブック 2,600円(税込み) マンドレイク・ウェアラブルプラッシュ 1,800円(税込み) 魔法薬学

魔法薬学のクラスでは、大鍋の繊細なかき混ぜ方から、杖の微妙な振り方まで、魔法薬調合の技術には、正確さと集中力が要求されます。

マグカップ 1,800円(税込み) ノートブック 2,600円(税込み) Tシャツ 3,000円(税込み) 闇の魔術に対する防衛術のピクシーショッパー

映画「ハリー・ポッターと秘密の部屋」で、闇の魔術に対する防衛術のシーンに登場するピクシーたちが描かれている、再利用可能なショッピングバックです。650円(税込)

(東京限定)ハンドタオル4種

サイズもデザインも使いやすい、スタジオツアー東京限定のハンドタオル全4種です。各935円(税込)

闇の魔術に対する防衛術のスウェットパーカー

映画「ハリー・ポッターと秘密の部屋」のシーンをモチーフにしたこのパーカーは、揺から逃げ出したピクシーが描かれています。7,300円(税込)

刺繍ブローチコレクション

全8種の刺繍ブローチコレクションです。各990円(税込)/7,920円(税込み、全8種/1箱セット)

