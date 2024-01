½éÂå¡ØÀï¤¨¡ªÄ¶¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÂÎ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¡Ø¥Óー¥¹¥È¥¦¥©ー¥ºⅡ Ä¶À¸Ì¿ÂÎ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡ÙYouTube¸ø¼°ÇÛ¿®·èÄê

『トランスフォーマー』初代テレビアニメ『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』と動物や昆虫、恐竜からロボット(ビースト戦士)に変形する話題作の第2弾、テレビアニメ『ビーストウォーズⅡ 超生命体トランスフォーマー』の2作品が、タカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミー公式ホビーチャンネル」にて2024年2月から配信されることが発表された。

『トランスフォーマー』シリーズが1984年にアメリカで展開を開始(日本では1985年から展開)してから40周年。「40周年記念プロジェクト」に先駆けての企画となる。

『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』

超ロボット生命体が住むセイバートロン星では、正義のサイバトロンと悪のデストロンが戦争を続けていた。戦争の影響によりエネルギーが枯渇してしまったセイバートロン星から脱出したサイバトロンの宇宙船を追ってデストロンの宇宙船が交戦となり、とある惑星に墜落してしまう。その惑星は遥か昔の地球であった。400万年の時を経て、噴火した火山の影響で目覚めたトランスフォーマーたちは1985年の地球で戦いを繰り広げる。

2024年2月2日(金)10時~ 第1話公開

以降毎週金曜日に2話ずつ順次配信予定

(第 1 話~第 3 話は 1 年間公開、その他は 1 週間限定配信予定)

『ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー』 beastwars

サイバトロン宇宙基地に届いた小惑星からのSOS信号を受け、コンボイとアパッチが救出に向かっていた。その最中に爆発に巻き込まれ、コンボイが行方不明になってしまう。

そのころ、惑星ガイアのアンゴルモアエネルギーを狙うガルバトロンがサイバトロンの宇宙船を攻撃する。攻撃を受けたサイバトロン部隊はガイアに不時着した。

惑星ガイアの環境に適応するために惑星の動物たちをスキャンして適応したサイバトロンたちは、同じくガイアに存在していたマシンをスキャンしたデストロン軍団と交戦することになる。

2024年2月13日(火)19時~第1話公開

以降毎週火曜日に1話ずつ順次配信予定

(第 1 話は 1 年間公開、その他は 1 週間限定配信予定)

