リッターは、「ジェシカ・ジョーンズ」劇中で着用したジバンシーのTシャツ姿をシェア。なんのことはない投稿に感じられるが、これは二つの点で示唆的である。まず、Netflix版「デアデビル」の物語を継承する新シリーズ「デアデビル:ボーン・アゲイン」が、現在撮影真っ只中であること。そして、リッターがこの投稿に「わかる人にはわかる(If you know, you know)」を意味するスラング「IYKYK」と添えていることだ。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」では、デアデビル役チャーリー・コックス、キングピン役ヴィンセント・ドノフリオ、パニッシャー役のジョン・バーンサルに加え、ブルズアイ役のウィルソン・ベセルも再登場。「デアデビル」旧シリーズの歴史を踏まえた内容になるといい、Netflix版シリーズのファンは沸いているところだ。

一方で、ジェシカ・ジョーンズら「ザ・ディフェンダーズ」でデアデビルと共に戦ったヒーローたちの復帰までは判明していないので、この度のようなリッターの何気ない投稿にも大きな注目が集まっている。リッターのジェシカ・ジョーンズのほか、ルーク・ケイジやアイアン・フィストも再登場を果たせば、旧シリーズのファンは大盛り上がり間違いなし。果たしてザ・ディフェンダーズは再集結するのだろうか?「デアデビル:ボーン・アゲイン」は2025年で配信予定だ。

