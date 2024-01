昨年8月に乳がんステージ2であることを公表し、26日に退院したことを報告していた歌手のブラザー・コーンが30日、自身のインスタグラムを更新。「来週あたりから」復帰する予定であることを明かし、併せて長女・樹月麗奈が出演した舞台を観劇したことを報告した。ブラザー・コーンは30日、「復帰します。」とテロップが付けられた自撮りショットとともに、「来週あたりから再起動します。死ぬ気では働きませんが死ぬまで働きます。笑」「俺と同じOutlook on Life(人生観) & SOUL(魂)を持っている仲間達だけで楽しく生きて生きます。余分な奴や感情はもう一切、俺にはいらなくなりました。今は最高な気分です You Know What I Mean?」と復帰することを報告していた。

また、この日ブラザー・コーンは「今日で千秋楽という事で昨日急遽、娘の芝居を観に行って来ました。退院後初、タイミング良く席が空いてたということで何年かぶりに都内のバスに揺られ板橋の現地まで行きました」と、樹月が出演していた舞台『朗読劇 赤い蝋燭と人魚』を観劇したことを報告。人魚姿の舞台上での娘らとの写真を添え「人魚に扮した娘の芝居に引き込まれあっという間の時間でした。体調もどんどん戻って来たので復帰も後少し」とつづっていた。引用:「ブラザー・コーン」インスタグラム(@bro.korn)