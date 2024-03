東京ディズニーランドならびに東京ディズニーシーでは、2024年度(2024年4月~2025年3月)の新規スペシャルイベント、プログラムなどのスケジュールを発表!

東京ディズニーランド/東京ディズニーシー 2024年度(2024年4月~2025年3月)年間スケジュール

東京ディズニーシーでは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマとした8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」に、ディズニー映画を題材とした3つのエリアと、1つのディズニーホテルが6月6日(木)にオープン!

そのほか、2つのパークでは清涼感あふれる夏らしいプログラムや、「ディズニー・ハロウィーン」、「ディズニー・クリスマス」などを開催し、訪れるゲストに夢にあふれたディズニーの世界をお届けします。

6月6日(木)オープン「ファンタジースプリングス」

6月6日(木)に東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープン!

「フローズンキングダム」には、アレンデール王国の美しい風景が広がります。アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」では、「真実の愛」が凍った心を溶かす壮大かつ心温まる姉妹の物語を、ディズニー映画『アナと雪の女王』の名曲とともに楽しむことができます。

※「アナとエルサのフローズンジャーニー」は大和ハウス工業株式会社が提供します

「ラプンツェルの森」には、ラプンツェルが小さいころから暮らしていた塔がそびえます。アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」では、年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなボートの旅を体験できます。

「ピーターパンのネバーランド」では、ディズニー映画『ピーター・パン』でお馴染みのフック船長の海賊船やドクロ岩など冒険心をくすぐるネバーランドの景色が広がります

ネバーランドの空を飛び、ピーターパンたちとともにフック船長に立ち向かう壮大な冒険の旅を体験するアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」のほか、ティンカーベルの暮らす妖精の谷「ピクシー・ホロウ」で、ゲストが妖精の大きさになって四季をめぐるアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」を楽しめます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

国内6番目のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」は、ファンタジーシャトーとグランドシャトーの2棟で構成され、東京ディズニーシーと一体となったリゾートステイを楽しめます。

そのほかにも「ファンタジースプリングス」にはディズニー映画の世界を再現したレストランや商品店舗など、それぞれ異なる魅力あふれる施設がオープンします。

4月9日(火)~6月30日(日)スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」(東京ディズニーシー)

東京ディズニーシー新テーマポート「ファンタジースプリングス」開業目前の4月9日より、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催します。

これから広がる「ファンタジースプリングス」の世界を想像しながら楽しめるハーバーグリーティングやデコレーション、グッズやメニューが登場します。

ゲストは、「ファンタジースプリングス」にはどのような世界が広がっているのか、想像を膨らませながら楽しめます。

4月9日(火)~6月30日(日)スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ」第2弾(東京ディズニーランド)

1月10日(水)にスタートした「ディズニー・パルパルーザ」の第2弾を実施します。

「ディズニー・パルパルーザ」は、仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる、新しいスペシャルイベントシリーズです。パルは「仲間」、パルーザは「みんなで盛り上がるパーティー」という意味があり、ゲストが仲間同士で最高に盛り上がることができるスペシャルイベントです。

第1弾「ミニーのファンダーランド」に続く第2弾では、主役や世界観が変わり新しい展開が始まります。

心のままに盛り上がれる最高の舞台で、ゲストのみなさんならではのパルパルーザ体験を楽しめます。

4月9日(火)~7月31日(水)スペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」(東京ディズニーランド)

開園当時から東京ディズニーランドで愛されてきた「スペース・マウンテン」が2027年に新しく生まれ変わります。

現在ある「スペース・マウンテン」での最後の宇宙旅行を、これまでの思い出とともに楽しめるスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」を開催します。

※現在の「スペース・マウンテン」は7月31日(水)のパーク閉園をもってクローズいたします

※「スペース・マウンテン」は日本コカ・コーラ株式会社が提供しています

4月1日(月)~6月30日(日)スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」(東京ディズニーシー)

東京ディズニーシーでは、“食で世界を巡る”をテーマに、シェフの独創性を活かした特別なコースやセット料理、食べ歩きを楽しめるスナックやバリエーション豊かなドリンクなどを提供する新しいスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催します。

第1弾となる2024年度は、東京ディズニーシーのテーマポートを題材に、世界中の国々のメニューをご提供するほか、新しくオープンする「ファンタジースプリングス」の世界をイメージしたメニューなどを提供します。

7月2日(火)~9月18日(水)夏のプログラム(東京ディズニーランド/東京ディズニーシー)

東京ディズニーランドでは、期間限定で清涼感あふれる夏らしいプログラムを開催します。

パレードルートではディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げる散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」を実施するほか、夏限定のびしょ濡れスポット「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」が登場します。

また、アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」もスペシャルバージョン“びしょ濡れMAX”となり、爽快感あふれるパークを楽しめます。

※「トゥーンタウン」は、株式会社講談社が提供しています※「スプラッシュ・マウンテン」は、花王株式会社が提供しています

9月20日(金)~〈新エンターテイメントプログラム〉キャッスルプロジェクション(タイトル未定)(東京ディズニーランド)

Artist Concept Only © 2024 Disney © Disney/Pixar © 2024 MARVEL

東京ディズニーランドでは、9月20日(金)より、新しいナイトタイムエンターテイメントを導入します。

このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションです。

ディズニーの名曲と共に、シンデレラ城に映し出される鮮やかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストの皆さまが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができます。

ディズニー映画、ディズニー&ピクサー映画のほか、東京ディズニーリゾート®のエンターテイメントプログラムでは初めてとなるマーベル映画のキャラクターたちが登場します。

10月1日(火)~11月7日(木)スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」(東京ディズニーランド/東京ディズニーシー)

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催します。

東京ディズニーランドはテーマを一新し、新たなエンターテイメントプログラムなどが登場します。

11月15日(金)~12月25日(水)スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」(東京ディズニーランド/東京ディズニーシー)

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催します。

2つのパークで、趣の異なる世界観をお楽しみいただけます。

2025年1月1日(水)~1月13日(月)お正月のスペシャルイベント(東京ディズニーランド/東京ディズニーシー)

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、お正月限定のスペシャルイベントを開催します。

ディズニーの仲間たちが華やかなお正月の衣装で新年のご挨拶をするほか、お正月ならではのグッズやメニューをご用意し、新年に来園されるゲストをお迎えします。

2025年冬(2024年度第4四半期)~アトラクションのプログラム「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」(東京ディズニーランド)

東京ディズニーランドでは、「イッツ・ア・スモールワールド」の愛らしいスタイルでデザインされたマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」を約半年間の期間限定で開催します。

※「イッツ・ア・スモールワールド」はNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社が提供しています

東京ディズニーランド/東京ディズニーシー2024年度(2024年4月~2025年3月)スケジュールの紹介でした。※各イベントやプログラムは、名称や内容および開催期間が変更になる場合がございます

※写真は全てイメージです

©Disney

