東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)より新しい夜のキャッスルプロジェクションがスタート!

東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション

公演場所:シンデレラ城(キャッスル・フォアコート)

公演時間:約20分公演回数:1日1~2回

東京ディズニーランドでは、2024年9月20日(金)より、新しいナイトタイムエンターテイメントを導入することを決定!

このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションです。

ディズニーの名曲と共に、シンデレラ城に映し出される鮮やかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストの皆さまが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができます。

ディズニー映画、ディズニー&ピクサー映画のほか、東京ディズニーリゾート®のエンターテイメントプログラムでは初めてとなるマーベル映画のキャラクターたちが登場します。

公開された画像では

ディズニー『ピーター・パン』の「ティンカー・ベル」

ディズニー『ダンボ』の「ダンボ」

ディズニー『ヘラクレス』の主人公「ヘラクレス」

ディズニー『メリー・ポピンズ リターンズ』の「メリー・ポピンズ」

ディズニー『ベイマックス』の「ベイマックス」と「ヒロ」

ディズニー『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」と「アラジン」

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』の「ウッディ」と「バズライト・イヤー」

ディズニー&ピクサー『カールじいさんの空飛ぶ家』

ディズニー&ピクサー『ウォーリー』の「ウォーリー」と「イブ」

マーベル「アイアンマン」、「キャプテン・マーベル」

の姿が確認できます。

東京ディズニーランドの新キャッスルプロジェクションは、2024年9月20日(金)からディズニー・プレミアアクセス対象。

2,500円/回で利用することができます。

マーベルキャラが初登場!

東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクションは、2024年9月20日(金)よりスタートです。

