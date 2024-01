日本映画製作者連盟(映連)は30日、都内で『2024年 新年記者発表』を行い、2023年(令和5年)の全国映画概況を報告した。興行収入のトップ3は、1位『THE FIRST SLAM DUNK』(158.7億円)、2位『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(140.2億円)、3位『名探偵コナン 黒鉄の魚影(くろがねのサブマリン)』(138.8億円)。100億円を突破した作品が3本以上になるのは、2000年以降6回目で、すべてアニメだったのは史上初となった。

4位『君たちはどう生きるか』(88.4円※上映中)、5位『キングダム 運命の炎』(56.0億円)、6位『ゴジラ-1.0』(55.9億円※上映中)、7位『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(54.3億円)、8位『ミステリと言う勿れ』(48.0億円)、9位「劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(45.3億円)、10位『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』(43.4億円)。総興行収入は2214億8200万円(前年比103.9%)、総動員数は1億5553万5000人(前年比102.3%)とごく微増。公開本数は、邦画676本(前年634本)、洋画556本(前年509本)の合計1232本(前年1143本)で、2年連続1000本を超えた(22年は959本)。100億円突破は上記のとおり、3本(前年4本)。50億円以上は邦画5本(前年5本)、洋画は2本(前年2本)。興収10億円以上の作品は、邦画34本(前年26本)、洋画が15本(前年15本)で8本増。10億円以上の作品だけの興収は邦画1139.1億円、洋画483.2億円、邦画・洋画合わせて1622.2億円となっている。邦画では、興行収入におけるアニメと実写の比率が、2019年からアニメが50%を超えるようになり、23年も実写47%・アニメ53%。上位10作品中6作品がアニメだった。それでも、20億円以上の21本中13ほんが実写だったことから、「相当回復してまいりました。実写の奮闘がわかる数字だと思います」(島谷能成会長)と報告した。2022年8月公開の『ONE PIECE FILM RED』は203.3億円(23年1月末時点で197.0億円)に、同11月公開の『すずめの戸締まり』は149.4億円(同131.5億円)に、同9月公開の『劇場版うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』は24.3億円(同19.8億円)に、同10月公開の『RRR』は24.2億円(同10億円以下)に、興収を伸ばした。■2023年興行収入10億円以上の作品(※=上映中)【邦画】1 THE FIRST SLAM DUNK 158.7億円(東映)2 名探偵コナン 黒鉄の魚影 138.8億円(東宝)3 君たちはどう生きるか 88.4億円※(東宝)4 キングダム 運命の炎 56.0億円(東宝/SPE)5 ゴジラ-1.0 55.9億円※(東宝)6 ミステリと言う勿れ 48.0億円(東宝)7 劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』 45.3億円(東宝)8 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 43.4億円(東宝)9 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ 41.6億円(東宝/アニプレックス)10 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD 29.2億円※(バンダイナムコフィルムワークス/バンダイナムコオンライン/東映)11 わたしの幸せな結婚 28.0億円(東宝)12 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- 27.1億円(ワーナー)13 ラーゲリより愛を込めて 26.7億円(東宝)14 レジェンド&バタフライ 24.7億円(東映)14 しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- 24.7億円(東宝)14 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 24.7億円※(東映)17 Dr.コトー診療所 24.4億円(東宝)18 シン・仮面ライダー 23.4億円(東映)18 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- 23.4億円(ワーナー)20 翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜 23.3億円※(東映)21 怪物 21.5億円(東宝/GAGA)22 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 17.9億円(アスミック・エース/J SPORTS)23 映画プリキュアオールスターズF 14.6億円※(東映)24 沈黙の艦隊 13.7億円(東宝)25 月の満ち欠け 13.0億円(松竹)25 BLUE GIANT 13.0億円(東宝ライツ事業部)27 岸辺露伴 ルーヴルへ行く 12.5億円(アスミック・エース)28 アナログ 12.2億円(東宝/アスミック・エース)29 首 11.6億円※(/KADOKAWA)30 こんにちは、母さん 11.1億円※(松竹)31 かがみの孤城 10.9億円(松竹)32 映画 イチケイのカラス 10.8億円(東宝)33 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト) 10.6億円(アニプレックス)34 なのに、千輝くんが甘すぎる。 10.1億円(松竹)【洋画】1 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 140.2億円(東宝東和)2 ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE 54.3億円(東和ピクチャーズ)3 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 43.1億円(ディズニー)4 ワイルド・スピード/ファイヤーブースト 38.3億円(東宝東和)5 リトル・マーメイド 34.0億円(ディズニー)6 マイ・エレメント 27.0億円(ディズニー)7 インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 26.0億円(ディズニー)8 BTS:Yet To Come in Cinemas 25.6億円(エイベックス・ピクチャーズ)9 ホーンテッドマンション 21.7億円(ディズニー)10 MEGザ・モンスターズ2 14.6億円(WB)11 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 13.2億円(ディズニー)12 トランスフォーマー/ビースト覚醒 12.9億円(東和ピクチャーズ)13 スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース 11.1億円(SPE)14 タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター 10.9億円(ディズニー)15 ジョン・ウィック:コンセクエンス 10.4億円(ポニーキャニオン)