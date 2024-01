クリス・プラット主演「ターミナル・リスト」(2022-)の前日譚ドラマ「ターミナル・リスト:ダーク・ウルフ(原題:Terminal List: Dark Wolf)」が、2024年内に撮影開始となる。クリス・プラット、テイラー・キッチュに加え、新キャストとして「アンブレラ・アカデミー」(2019)のトム・ホッパーが加わることもわかった。米などが報じている。

「ターミナル・リスト」は、ジャック・カーによる同名小説に基づき、米海軍特殊部隊“Navy SEALs”のジェームズ・リース少佐(クリス・プラット)の孤独な戦いを描くアクション・スリラー。前日譚ドラマの製作は2023年2月にシーズン2とともに発表されており、シーズン1の5年前を舞台に、リースの盟友ベン・エドワーズ(テイラー・キッチュ)がNavy SEALsからCIAに移籍する経緯のストーリーになるという。

エドワーズ役のテイラー・キッチュが主演・製作総指揮を務めるほか、リース役のプラット、エルネスト・“ブーザー”・ヴィッカーズ役のジャレッドショーが続投。新キャストとなるトム・ホッパーが演じるのは、「ハンターであり、支援者であり、守護者であり、Navy SEALsの」ライフェ・ヘイスティングス役だという。

Photo by Miguel Discart https://www.flickr.com/photos/miguel_discart_vrac_3/51932222920/ Remixed by THE RIVER

クリエイターは原作者のジャック・カーと、「ターミナル・リスト」シーズン1を手がけたデイビッド・ディジリオ(ショーランナーも兼任)。製作総指揮にはカー、ディジリオ、キッチュのほか、クリス・プラット、アントワーン・フークアらが名を連ねた。脚本はマックス・アダムス&ジャレッド・ショウ、パイロット版(第1話)の監督はフレデリック・E・O・トーイが務める。

From the Producers of and NYT Bestselling author -introducing THE TERMINAL LIST: DARK WOLF, a prequel series featuring Ben Edwards and James Reece. Production begins early this year. - The Terminal List (@TerminalListPV)

ドラマ「ターミナル・リスト:ダーク・ウルフ(原題:Terminal List: Dark Wolf)」は2024年撮影開始。

