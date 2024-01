SFアクション超大作『デューン 砂の惑星PART2』より、主人公ポール役のをはじめキャストたちの姿を捉えた撮影メイキングやコメントを収録したスペシャル映像が到着した。

映像では、自らが演じたキャラクターについて「ポールは運命と戦ってる」と表現するティモシー。前作で壮絶な戦いを生き抜いたポールは、運命の女性・チャニを始めとする砂漠の民を導く“救世主”として覚醒していくが、次第に強大になっていく自分の力に戸惑いながらも、愛する人々を守るために全宇宙を巻き込む最終決戦へと身を投じていく。

バラエティに富んだフィルモグラフィでも知られるティモシーだが、続編のある作品に出演するのは本作が初めて。自身にとっても本シリーズは非常に重要な作品のようで、スペシャル映像では「デューンに戻って来るのが夢でした。最高です。ずっとここにいた感じもします」と、再びポールを演じられることを喜ぶ姿も映し出されている。

さらに本映像では、前作に引き続きチャニを演じるゼンデイヤ、そして本作から新登場となる皇帝の娘イルーラン役のフローレンス・ピューも登場。ティモシーと『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』で共演し、仲が良いことでも知られるフローレンスは「ティモシーがセットの中心にいるのを見るのは嬉しいです」と語っている。

さらに、ゼンデイヤに“変顔”を向けて笑い合ったり、あどけなさの残る笑顔で敬礼のポーズを撮ってみたりと、過酷な戦いの渦中にいるポールとは打って変わって明るい雰囲気のティモシーの姿も確認することができる。



ティモシーが再び演じることを熱望したポールというキャラクターは、最新作でどのような成長を遂げていくのか。そして全宇宙を巻き込んだ最終決戦の行方は?戦いの向かう先は“希望”かそれとも“破滅”か……。夢のオールスターキャスト集結で贈る、2024年最大のスケールで描かれる本作に乞うご期待。

映画『デューン 砂の惑星PART2』は2024年3月15日(金)より全国ロードショー。

The post first appeared on .