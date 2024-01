『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでガモーラ役を演じたゾーイ・サルダナが、ジェームズ・ガンが統括する新生DC映画ユニバースに登場する可能性は? 米の取材に、サルダナ自身が語った。

これまでのほか、『アバター』『スター・トレック』シリーズなど人気作に多数出演してきたサルダナ。そのかたわら、『夜に生きる』(2016)や『アダム&アダム』(2022)、の恋愛ドラマ「フロム・スクラッチ ~愛のレシピをもう一度~」(2022)など作品選びは幅広い。現在もParamount+で、テイラー・シェリダン脚本のスパイドラマ「Special Ops: Lioness(原題)」を控えるのだ。

では今後、彼女が再びスーパーヒーローやコミックの世界に戻ることはあるのかどうか。新生DCユニバースには『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』で共演したショーン・ガンが参加するほか、ポム・クレメンティエフも登場がされているのである。

このたび、インタビュアーにDC映画への意欲を尋ねられたサルダナは、「やります、やりますよ」と前向きだ。「私はどんなスーパーヒーロー・ユニバースも大好きです。コミックやスーパーヒーローに夢中の息子たちがいるので、彼らが今後10年、15年かけて観るようなプロジェクトに関われるなら夢のよう」と話した。

もっとも、“どんなスーパーヒーロー・ユニバースも”と口にしているように、サルダナはジェームズ・ガンとの再タッグを必ずしも熱望しているわけではないようだ。「もしも(新生DCユニバースに)参加できないとしても、別の監督と一緒にやれたり、またジェームズ・ガンと一緒にできたりしたら、本当にうれしいことです」

現時点でサルダナのもとに、ガンからなんらかの出演オファーが届いているかはわからない。同じ顔ぶれで繰り返し映画をつくるのが得意なガンのこと、いずれ再タッグの機会がやってくることになりそうだが、なにぶんサルダナも多忙の身である。『アバター』シリーズだけでも、なんと第5作まで予定されているのだ。

Source:

The post first appeared on .