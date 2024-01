キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズは、第4作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)でひとつの区切りを迎えた。しかし現在、ライオンズゲートは第5作の企画を進行中と報じられている。実際のところ、今後の物語はどのように展開してゆくことになるのか?

この記事では、映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の結末に言及しています。

シリーズでウィンストン役を演じたイアン・マクシェーンは、米にてひとつの見解を語っている。第1作『ジョン・ウィック』(2014)から10年にわたりキアヌ・リーブスの仕事を見てきたイアンは、「キアヌは自分が望むかぎり、ゆっくり休むべきだと思う。このあいだ彼と話したけれど、10年間も世界中の殺し屋たちにボコボコにされてきたんだから、今はしばらく休んでいるんですよ」と話したのだ。

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』のラストで、ジョン・ウィックはケイン(ドニー・イェン)との対決で傷を負い、それがもとでこの世を去った。現在、イアンは「彼が再び墓場から蘇ることを決めるまで──どこで眠っていようと──彼を休ませてあげよう」とも述べている。「僕は彼のような父親だからね、彼がヴァンパイアなら僕はヴラド(注:吸血鬼ドラキュラのモデルとされる人物)ですよ(笑)。これでホラー映画を1本作れます」

ともあれ、イアンは『ジョン・ウィック』シリーズを“ジョン・ウィック”という主人公から解放すべきだと考えているのかもしれない。「これでホラー映画を1本作れる」と述べたあとには、「何にでも注目できますよ、ルールはないんだから」とも語ったのだ。

事実、配給のライオンズゲートはを計画しており、スピンオフ映画『バレリーナ(原題:Ballerina)』のほか、テレビドラマ企画とアニメシリーズ企画を進行中だ。シリーズを手がけ、ユニバースの統括役を担うチャド・スタエルスキ監督も、第5作については「すごく良いアイデアが浮かんだら、ぜひやりたい」「無理矢理浮かんでくるものではない」と。仮に実現するにせよ、それはまだ当分先の話になりそうだ。

