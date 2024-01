イルミネーション・スタジオの大人気アニメシリーズ『怪盗グルー』第4弾、『Despicable Me 4(原題)』の海外版予告編映像が初公開となった。今度は赤ん坊も加わって大波乱の予感だ。

『怪盗グルー』といえば、大悪党を目指すグルーが巻き起こすハチャメチャな騒動と、養子に迎えたマーゴ、イディス、アグネスの三姉妹との絆が描かれる、老若男女に愛されるシリーズ。スピンオフシリーズも大人気のミニオンズと織りなすドタバタ劇も大きな魅力だ。

グルーは1作目の『怪盗グルーの月泥棒 3D』(2010)で初めて三姉妹を家族として迎え、2作目『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013)ではルーシー・ワイルドに出会って結婚。3作目『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017)では、生き別れた双子の兄弟ドルーと再会するなど、このシリーズは家族の絆を描いている。4作目では、なんとグルーとルーシーの間に赤ん坊が誕生したようだ。子ども嫌いだったはずのグルーだが、すっかりデレデレな親バカぶりを見せている。

そんなグルー一家の元に、 マキシム・レ・マルなる脱獄囚が、ガールフレンドのヴァレンティナと共に復讐の炎を燃やして迫ってくる。一家は反悪党同盟のサイラス・ラムズボトムが用意した隠れ家に避難するが、案の定のハチャメチャ大騒動。強盗任務に繰り出すが、そこでグルーの赤ん坊が意外な活躍を見せて……?

本国版ボイスキャストには、ウィル・フェレル、ジョーイ・キング,ソフィア・ベルガラ、スティーヴン・コルベア、クロエ・ファインマンといった面々が新たに参加する。フェレルはグルーの新たな宿敵マキシム役を演じる。

メインシリーズとしては2017年の『ミニオン大脱走』、スピンオフを含めれば2022年の『ミニオンズ フィーバー』ぶりとなる最新作。メインシリーズの邦題はこれまで『怪盗グルーのミニオン~』で統一されており、どんなタイトルになるかも注目だ。アメリカで2024年7月3日公開。

