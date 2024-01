ダニエル・クレイグ主演の人気ミステリーシリーズ『ナイブズ・アウト』第3作(タイトル未定)を手がけるライアン・ジョンソン監督が、撮影開始に向けて本腰を入れてきているようだ。

『ナイブズ・アウト』シリーズは、2019年に第1作『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』が米ライオンズゲートより公開。2022年の第2作『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』からは配給で製作され人気を博した。

第3作の製作は『グラス・オニオン』とセットでもの。脚本作業は2023年10月までに。ジョンソン監督は「舞台も設定も、映画の内容も頭の中にあったので、あとはそれを文字にするだけ」とコメントしていた。

今回、米によれば前2作から続投するジョンソン監督は自身の製作会社T-Street Productionsに新たなプロデューサーを迎え入れたといい、2024年中にも第3作の撮影を開始する見込みとのこと。近々、キャスティング情報なども聞こえてくるかもしれない。

『ナイブズ・アウト』シリーズではハリウッドの豪華スターの競演も見どころの一つ。第3作は主人公の探偵ブノワ・ブランを演じるダニエル・クレイグが再登場すること以外は謎に包まれているが、これまで著名作家の邸宅、大富豪のプライベート・アイランドで展開されてきたミステリーシリーズの次なる舞台、そして登場人物に注目だ。

Source: ,

The post first appeared on .