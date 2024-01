世界中で空前の大ヒットを放ったスカイアクション映画『トップガン マーヴェリック』(2022)のハングマン役でブレイクしたグレン・パウエル。彼は自身のキャリアにおける「重要な作品」として、端役で出演した『ダークナイト ライジング』(2012)を挙げている。

『ダークナイト ライジング』は、クリストファー・ノーラン監督による『ダークナイト』トリロジーの完結編。ゴッサム証券取引所のトレーダー役で出演したパウエルは、マシンガンをブっ放す仲間を従えて証券取引所に乗り込んできたヴィランのベイン(トム・ハーディ)に目を付けられ、思いっきり頭をデスクに叩きつけられるシーンを演じた。

米のインタビューに応じたパウエルは、端役ながらも『ダークナイト ライジング』は自分のキャリアにおいて重要な作品だと前置きし、「ベインに頭を叩きつけられましたからね。あのシーンのことを何年もずっと話題にしています。たとえ自分のキャリアに何も起こらなかったとしても、少なくともベインにどつかれましたから」と笑顔で話した。

Glen Powell tells us how he looks back on his roles in ‘SPY KIDS 3D’ and ‘THE DARK KNIGHT RISES’ with fondness.



