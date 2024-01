映画『トップガン マーヴェリック』(2022)を大成功に導いたジョセフ・コシンスキー監督が、続編『トップガン3(原題)』について言及した。製作開始は、当分先のことになるかもしれない。

2024年1月中旬、『トップガン3』が製作されると。主演のトム・クルーズや次世代パイロット役を演じたマイルズ・テラー&グレン・パウエルが出演し、コシンスキー監督も続投する見込みだという。

コシンスキー監督は、報道後に米ポッドキャスト番組で企画への関与を問われると、「関わっていません」と回答。開発段階ですらないことを明かしている。一方で、ふとした時に続編の物語について思いを馳せることがあるという。

「私も、“もしもう1作あるとしたら、それはどんな物語になるのか。どうしたらマーヴェリックをまたエモーショナルに登場させられるのか。そのための挑戦とは何なのか”と考えずにはいられません。すでにあれ(『マーヴェリック』)を描いたのに、それを超えるチャレンジがあると考えることはできるのか、と。こういうことは当然考えます。」

「『マーヴェリック』を作るのに36年かかったのですから、次もまた36年かかるかもしれないですよ」。コシンスキー監督がこう語るように、製作開始までの道のりは長い。トムも監督も多忙を極めており、スケジュールを合わせることすら困難な状況だ。「私はF1の映画を控えていますし、他にもやることがある。トムにだって、次の『ミッション:インポッシブル』を撮影していますし、宇宙にだって行くかもしれない。私たちには、非常に野心的なものが待っているんです」。

企画始動に対して慎重なコシンスキー監督に対し、第3作への続投が伝えられたハングマン役のグレン・パウエルは前向きな姿勢。報道後、「近いうちに何か面白いことが発表される」「ジェット機が僕のことを待っているのは確かです」と。

いずれにせよ、『トップガン マーヴェリック』が大成功を収めただけに第3作のハードルは高くなることは確か。果たして、マーヴェリックはどんな姿で登場するだろうか。

