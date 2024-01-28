¡Ú½é¾ì½ê¡ÛÌ¸Åç¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç£²¾ì½êÏ¢Â³£Ö¤Ç¤â¡Ä²£¹Ë¾º¿Ê¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡¡²£¿³¤¬¸«²ò¡ÖÆâÍÆ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤àÂç´ØÌ¸Åç¡Ê£²£·¡áÎ¦±ü¡Ë¤¬´ØÏÆ¶×¥Î¼ã¡Ê£²£¶¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£³ÇÔÌÜ¡£¼«ÎÏ£Ö¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç¤¬²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡Ö£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢£²£¸Æü¤ÎÀé½©³Ú¤ÇÀè¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ë£²ÇÔ¤Î¶×¥Î¼ã¤¬ËëÆâæÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï£²ÇÔ¤Î²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤òËÜ³ä¤ÇÇË¤ê¡¢Í¥¾¡·èÄêÇÃÀï¤âÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÄã¤Ç¤â£±Æü¤Ç£³¾¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢²áµî£±£°Àï¤·¤ÆÌ¤¾¡Íø¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤ò£²ÅÙ¤âÅÝ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£²¾¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î²ÄÈÝ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç´Ø¤¬¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·²£¹Ë¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¾º¿ÊÄ¾Á°¤Î£²¾ì½ê¤Ç£²£¶¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¸Åç¤Ïº£¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â£²¾ì½ê¤Ç£²£µ¾¡¤É¤Þ¤ê¡££±¿Í¤À¤±¸«Îô¤ê¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¾ì½ê¤ÎÌ¸Åç¤ÏÃæÆü¤Þ¤Ç¤ËÊ¿ËëÎÏ»Î¤Ë£²ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂç´Ø¸õÊä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈÖÉÕ¾å¤Ï³Ê²¼¤Î¶×¥Î¼ã¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¾¡¤Ã¤¿ÁêËÐ¤âÁê¼ê¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò¤¢¤º¤«¤ë¿³È½Éô¤ä²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²£¿³¤Î»³Æâ¾»Ç·°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ïº£¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¤Î»ë»¡¸å¤Ë¹Ë¤È¤ê¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ç°ìÈÖ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ì¤ÐÆâÍÆ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿³È½ÉôÄ¹¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¶×¥Î¼ã¡Ë¤Ï£±£´ÆüÌÜ¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¸å¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£Ì¸Åç¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¹Ë¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£