足からじんわり温めて心もぽかぽかに

みなさんは“頭寒足熱”をご存知でしょうか？ これは伝統的な健康療法で、下半身の温めによって血行が促進され、冷たい外気に触れる上半身との温度差が心地よいリラックス効果を生み出すんです。

「BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート」で、2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）の期間限定で体験できる「BEB足だけサウナ」もまさに“頭寒足熱”！ 冬の澄んだ外気を浴びながら、約80度の室温のサウナに足だけを入れて温めることで、心身ともにととのうことができます。

サウナに入りながら楽しめるゲームなどが入った「サウナBOX]

上半身が自由なため、みんなとボードゲームで遊んだり、食事をしたりと滞在の過ごし方を制限されないのも大きな魅力です。50分交代制で、1組3人までの貸切利用となるので、ほかの人を気にせず利用できますよ。



昨年登場した「BEB足だけサウナ」ですが、今年はサウナストーンにかけるロウリュ水用の4種類のハーブを用意。いずれもアルテミスの薬草店が手がける、ひのきやほうじ茶、白樺、レモングラスなどをひとつひとつ丁寧に手作業でブレンドした、サウナ専用のハーブです。

なかでも「BEB足だけサウナブレンド」は、八ヶ岳山麓の清らかな水に恵まれた長野県小海町の森で育った白樺に、日本の森を代表するひのきや赤松、ハーブティーとして親しまれてきたリンデンの優しい香りをあわせたもので、北欧の森の香りを日本産の素材で再現したオリジナルサウナハーブです。

貸切だからセルフロウリュも気兼ねなく楽しめる

選んだブレンドハーブをお湯に浸し、香りが溶けだしたロウリュ水をアツアツのサウナストーンにかければ、ハーブの心地よい香りが蒸気とともに立ち上ります。嗅覚からも癒やされる、ウェルネスな体験をぜひ。



サ飯とサドリでお腹からもととのっちゃおう

サウナ後はもちろん、サウナ中も食べられるサ飯も用意。熱々のサウナストーンの上に乗せた「スパイスロウリュサまん」650円は、信州名物の「おやき」と「サウナ」を掛け合わせた新感覚おやきで、「まーぼーサまん」と、「るーろーサまん」の2種類の味から選べます。

スキレットに入れた熱々のサウナストーンに、八角やシナモン、花椒を漬け込んだスパイス水をロウリュすれば、蒸気でふわっと仕上がります。サウナを楽しみながら食べるサ飯の味は格別ですよ！

さらに水分補給には、サドリ（サウナドリンク）として、「りんごのフォレストソーダ」600円を用意。モミ、アカマツ、黒文字、杉、ヒノキから抽出された草木蜜フォレストシロップをベースに、りんごシロップとソーダを合わせた軽井沢を感じる1杯。こちらもサ飯とあわせてお試しを！

■提供時間：11〜21時



「オリジナルサウナフット」1500円

足だけサウナでととのった後のケアとして、株式会社Recologne（りころん）の「Recolon サウナパック」1回分を足だけサウナ体験セットに用意。追加でオリジナルの「サウナフット」も購入できます。

「Recolon サウナパック」（提供は1回分）

「Recolon サウナパック」は、外気浴の後も足元の温かさを保ちながら、乾燥しがちな冬の肌をしっとりと潤すアイテム。これでサウナ後の肌のツッパリも気にならなくなりますよ！

また、「サウナフット」1500円は、ととのった後の足に履くことで、サウナパックの保湿と熱のキープを同時に叶える新しい「足元のととのえ」アイテムです。サウナ後の余韻までととのう、最高のウェルネス体験の仕上げができますよ。

体験料300円にはハーブロウリュ、1回分のサウナパックのほか、貸出サウナハットとポンチョもあるので手ぶらで参加OK！ BEB5軽井沢に泊まって気軽に体験してみてくださいね。



■BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート「BEB足だけサウナ」

期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月31日（火）

住所：長野県軽井沢町星野

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター)

時間：9〜21時（最終受付は20時） 50分ごとの交代制

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」

料金：300円（宿泊は別途、1泊2食付き3万1000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

予約：前日の23時59分までに公式サイトから要予約（空きがあれば当日開催前まで受付可）

定員：1組3名



TEXT：田島暁美



●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

