ジェイク・ギレンホール主演、『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(2014)のダグ・リーマン監督による映画『Road House(原題)』より、米国版予告編が公開された。総合格闘家のコナー・マクレガーも出演している。

本作は、1989年のアクション映画『ロードハウス/孤独の街』のリメイク版。元UFCのミドル級チャンピオンだったが、現在はフロリダの酒場で用心棒として働いているエルウッド・ダルトン(ジェイク)の物語が描かれる。

「始める前によ、お前保険入ってるか?しっかり補償してもらえんのか。歯とかさ」。予告編は、これからタイマンを張ろうとする相手を不気味に気遣うエルウッドの姿から始まる。辺りが騒然とする中、エルウッドは戸惑っている相手の男の頬に一発お見舞い。立て続けに周りの男たちも殴り、圧倒的な強さを見せつける。

ある日、喧嘩の様子を見ていた女性から、良からぬ客の溜まり場となりつつあるフロリダの酒場の用心棒を頼まれる。さすがは元チャンピオン、新天地では「君のファンだ」と声をかけられるほどの有名人だ。

実はその酒場、ある男が金持ち向けのリゾートに作り替えようと乗っ取りを企んでいた。男はついに仲間を連れて店に襲来。エルウッドと対峙し、強烈な頭突きをくらわす。その後の映像では壊滅的な店の様子も映し出されているが、エルウッドは用心棒としての務めを果たしきれるのか。



店の乗っ取りを画策する男を演じるのは、UFC史上初の二階級同時王者を成し遂げた総合格闘家のコナー・マクレガー。映画デビュー作とは思えない迫真の演技を披露しており、劇中のアクションシーンにも期待が高まる。その他、共演には『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022)のジェシカ・ウィリアムズ、『グランツーリスモ』(2023)のダレン・バーネット、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2019)『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)などのダニエラ・メルシオール、「ユーフォリア/EUPHORIA」(2019-)のルーカス・ゲージが名を連ねている。

『Road House』は2024年3月上旬のSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト) 映画祭でワールドプレミアを迎えた後、3月21日にAmazonプライムビデオにて米配信開始となる予定。ダグ・リーマン監督によれば、本作は元々劇場公開が予定されていたというが、Amazon MGM Studiosが配信のみに切り替えたという。監督は、スタジオが約束を果たさなかったとして、SXSW映画祭をボイコットする旨を。

