現代の人気スパイ映画シリーズ『キングスマン』には、驚くような創造秘話が存在する。2023年10月、生みの親であるマシュー・ヴォーン監督は、ニューヨークコミコンの場で物語誕生の瞬間を振り返っていた。

『キングスマン』は、ロンドンの下流家庭で育った不良青年“エグジー”がスパイ組織「キングスマン」にスカウトされ、心機一転新たな人生を歩み始めるという物語。声をかけたベテランスパイのハリーは、エグジーをマナーも兼ね備えたスパイへ生まれ変わらせた。

そんな『キングスマン』、物語の構想はパブで生まれたという。同シリーズの原作コミックを手掛けたマーク・ミラーとビールを飲んでいたというヴォーン監督。何気ない時間の中で、アイデアの神様が降りてきた。

「(『キングスマン』は)マーク・ミラーと私がパブで飲んでいた時に思い浮かんだんですよ。ダニエル・クレイグは大好きですが、“ボンドは少しシリアスになりすぎた”と考えていました。ウィンザー城(The Windsor Castle)というパブでギネスを数パイントか飲んでいた時、ピンときたんです。」

そのアイデアというのが、初代で知られるショーン・コネリーの実体験を拝借しようというもの。ヴォーン監督は当時をこう振り返っている。

「私たちが考えていたのは、(『007』原作者の)イアン・フレミングがショーン・コネリーを起用したくなかったということ。それから(『007』1作目の)『ドクター・ノオ』の監督が、フレミングにこう言ったんです。“2週間だけ時間をください。このスコットランドの大男を英国紳士に変身させてみますから”って。彼はコネリーを連れてサヴィル・ロウに行き、ボンドに変えてみせた。“コネリーにだって強みがあったんだから、そのアイデアを使って、僕たちのバージョンを作ろう”と考えました。それがアイデアの核心ですね。」

© MGM/UA 写真:ゼータイメージ

ヴォーン監督が話したコネリーのエピソードは初代『007』ファンには有名な話。スコットランドの田舎町に生まれたコネリーは肉体労働者として生計を立てながら俳優業を邁進。ジェームズ・ボンド役起用後は、テレンス・ヤング監督がマンツーマンの付きっきり指導で、英国紳士としての振る舞いを叩き込んだのだ。

『キングスマン』ではエグジーとハリーの関係性に、コネリーとヤング監督の関係性を重ねることができる。原作コミックが存在するとはいえ、ヴォーン監督がコネリーのエピソードを思い浮かべていなければ、映画化自体されることはなかったかもしれない。

Source:

The post first appeared on .