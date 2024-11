ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、前後左右どこから見てもキュートな、ディズニーデザイン「長袖切替えプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「長袖切替えプルオーバー」

価格:1,980円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130、140

※90サイズは左肩スナップボタン留め

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

後ろ身頃を総柄プリント生地に切替えたバックシャンなプルオーバー。

前面のキャラクターのプリントが視線を集めそう!

また、1枚で着映えするデザインなのでワンツーコーデもオシャレにきまります☆

全部で4種類のデザインがラインナップします。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。

カメオ風プリントの「ミニー」と「フィガロ」がとってもチャーミング!

首まわりにはリボンや鳥、そのほかハートやドット、ロゴなど乙女心くすぐるモチーフがたくさんあしらわれています。

後ろは、ミッキーモチーフとお花の華やかな総柄デザインに。

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのプルオーバー。

後ろを振り返る「アリエル」の姿が美しく、思わずうっとり。

ヒトデや貝がらなどの海のモチーフやお花などもプリントされています☆

後ろは「アリエル」のシルエットとお花の総柄に!

パステルグリーンと白の配色使いもオシャレです。

『アナと雪の女王』エルサ

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

「エルサ」のドレスとお揃いの水色が基調で、雪の結晶のプリントもずらり☆

「エルサ」は手書き風タッチで描かれています。

後ろにも雪の結晶が。

ところどころに「エルサ」の横顔シルエットがデザインされているのもポイントです。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。

にっこりと微笑んでいる「ラプンツェル」の姿が愛らしく、まわりには塔やお花、ランタンなどの物語に登場するキーアイテムもたくさん☆

淡いピンク色を基調としたガーリーなカラーも目をひきます。

後ろは「ラプンツェル」のシルエットとお花の総柄デザインで、大人っぽい雰囲気に!

それぞれ左胸部分にはハートの名札ワッペン付き。

針で生地を傷めるのを防いでくれます。

目立ちにくい内側にはお名前スペースも。

油性ペンで直接名前が書け、にじみにくい仕様になっています。

また、身生地は綿100%素材なので快適な着心地!

後ろの切り返しの総柄が特別感たっぷり。

前後左右どこから見てもキュートな、ディズニーデザイン「長袖切替えプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

