『ハリー・ポッター』双子のフレッドとジョージのグッズが新発売、「ハリー・ポッター マホウドコロ」に登場

『ハリー・ポッター』シリーズより、いたずら好きの双子フレッドとジョージをテーマにした新商品「フレッドとジョージ シリーズ」(全9種)が、2024年2月2日(金)より「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」にて発売開始となる。老舗ブランド「RUSSELL ATHLETIC(ラッセルアスレティック)」とのコラボレーション商品。

いたずら好きの双子フレッドとジョージをテーマに、イニシャルのFとGや、フレッドとジョージが立ち上げた悪戯専門店”ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ”の看板のデザインやカラーをあしらったシリーズ。

メインアイテムとなる「ラッセルアスレティック トレーナー」は、ウィーズリーおばさんがフレッドとジョージに編んでくれたセーターをインスパイアし、FとGのイニシャルをそれぞれ前面に大きくデザインした、老舗ブランド「RUSSELL ATHLETIC(ラッセルアスレティック)」とのコラボレーショントレーナー。裾部分にラッセルアスレティックのロゴとグリフィンドール寮の獅子のマークがあしらわれている。

同じくハリーとロンがウィーズリーおばさんからもらったイニシャルニットをイメージしたHとRの柄の2種類も登場します。映画に登場するアイテムをオマージュしたデザインながら、老舗ブランドならではの着心地にこだわった本格的なトレーナー。

その他、マグカップ、ソックス、ペアセーターキーホルダー、ピンバッジ(※3月上旬以降発売予定)が登場。ソックスは左右色違いで履くのが思わず楽しくなるようなデザインで、トレーナーとあわせてのコーディネートもおすすめ。

ハリー・ポッター ラッセルアスレティック トレーナー(F/G/H/R)

価格:各14,850円(税込)

サイズ:S、M、Lの3サイズ展開

Sサイズ(身幅52cm、着丈6cm、袖丈57cm)Mサイズ(身幅56cm、着丈66cm、袖丈58cm)

Lサイズ(身幅58cm、着丈70cm、袖丈59cm)

素材:(本体)綿100% (リブ)綿99%、ポリウレタン1%

発売日:2024年2月2日(金)

ハリー・ポッター フレッドとジョージ シリーズ マグカップ(フレッド/ジョージ)

価格:各2,530円(税込)

サイズ:W117×H90×D72mm

素材:陶器

発売日:2024年2月2日(金)

ハリー・ポッター フレッドとジョージ シリーズ Odd Socks

価格:1,870円(税込)

サイズ:23~25cmレディースサイズ

素材:綿、アクリル、その他

発売日:2024年2月2日(金)

ハリー・ポッター フレッドとジョージ シリーズ ペアセーターキーホルダー

価格:2,530円(税込)

サイズ:W105×H130×D10mm

素材:(本体)アクリル、ポリエステル、(ナスカン)亜鉛合

発売日:2024年2月2日(金)

ハリー・ポッター フレッドとジョージ シリーズ 伸び耳付きWWWピンバッジ

価格:1,760円(税込)

サイズ:(看板)W28×H42×D2.5mm、(伸び耳)W9×H15×D2.5mm

素材:亜鉛合金、真鍮、エポキシ樹脂

備考:本商品のみ、3月上旬以降発売予定

取扱店舗:を含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

