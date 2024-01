稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾による新しい地図会員限定イベント『NAKAMA to MEETING Vol.3』が、3月16日の東京・国立代々木競技場第一体育館を皮切りに、東京・北海道・福岡・大阪で開催されることが決まった。今年は『NAKAMA to OSHOGATSU(お正月) 〜2024年もよろしく!』で新年の幕を開け、春からは全国4都市での開催となる。稲垣吾郎は「今年もNAKAMA to MEETINGの開催が決まりました。NAKAMAのみなさんと笑顔溢れる時間を過ごせることを楽しみにしています」とのコメントを寄せた。

チケット料金は、全席指定、車イス席ともに9500円(いずれもNAKAMA会員限定、記念品付き)。新しい地図会員限定イベント『NAKAMA to MEETING Vol.3』は、東京・国立代々木競技場第一体育館にて3月16・17日、北海道・北海道立総合体育センター北海きたえーるにて4月20・21日、福岡・福岡国際センターにて5月11・12日、大阪・大阪城ホールにて5月25・26日開催。