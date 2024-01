『ハリー・ポッター』に次ぐ「魔法ワールド」の大人気シリーズ『ファンタスティック・ビースト』は、2016年の第1作『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』を皮切りに、これまでに計3作品が公開。魔法動物学者のニュート・スキャマンダーを主人公に、魔法動物たちとの交流や魔法ワールドの知られざる歴史などが描かれ、『ハリポタ』とはまた違う独自の人気を誇る。

そんな本シリーズには、個性的なキャラクターがたくさん登場。ファンの皆様それぞれに推しキャラがいるだろう。今回THE RIVERでは、『ファンタビ』に登場するキャラクターの人気投票企画を開催。『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018)、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022)から20名のキャラクターを厳選し、読者の皆様に一番人気を決めてもらう。

投票は1人につき3名まで可能。投票方法は下の投票フォームでお気に入りのキャラクターを選んでいただくだけだ。熾烈なトップ争いになるであろう本企画、果たして1位に輝くのは……。

投票期間

「『ファンタスティック・ビースト』人気キャラクター投票企画」投票について

2024年1月26日(金)~1月31日(水)PM12:00

結果発表予定日

2024年2月2日(金)

投票キャラクター20名

【1】ニュート・スキャマンダー(演:エディ・レッドメイン)

シリーズの主人公。ホグワーツ出身の魔法動物生物学者。愛用のトランクには魔法動物が暮らしている。

【2】ティナ・ゴールドスタイン(演:キャサリン・ウォーターストン)

アメリカ合衆国魔法議会で勤務する魔女。元闇払い。

【3】ジェイコブ・コワルスキー(演:ダン・フォグラー)

魔力を持たないノー・マジ。パン屋を開くことを夢に、せっせと働いている。ニュートとの出会いで人生が変わっていく。

【4】クイニー・ゴールドスタイン(演:アリソン・スドル)

半純血の魔女で、ティナの妹。開心術に長け、人の心が読めてしまう。

【5】パーシバル・グレイブス(演:コリン・ファレル)

アメリカ合衆国魔法議会の魔法使いにして、魔法保安局長官。ある時点で、グリンデルバルドに身体を乗っ取られた。

【6】クリーデンス・ベアボーン(演:エズラ・ミラー)

闇の力“オブスキュラス”を体内に秘めているオブスキュリアル。養子として育てられるが、のちにアバーフォース・ダンブルドアの息子であることが判明。

【7】リタ・レストレンジ(演:ゾーイ・クラヴィッツ)

イギリス魔法省の魔法法執行部で勤務する魔女。ホグワーツではスリザリン出身で、ニュートとは仲が良かった。ニュートの兄・テセウスは婚約者。

【8】ゲラート・グリンデルバルド(演:ジョニー・デップ)

トム・リドル(ヴォルデモート)の出現まで史上最強かつ最も危険とされた闇の魔法使い。世界に変革をもたらすべく、信奉者を募っている。

【9】ナギニ(演: クローディア・キム)

ヘビに変身する呪いをかけられたマレディクタス。クリーデンスと行動を共にしている。後に分霊箱となる。

【10】テセウス・スキャマンダー(演:カラム・ターナー)

ニュートの兄。イギリス魔法省勤務。第一次世界大戦では、闇払いとして活躍し、戦争の英雄と呼ばれた。

【11】ユーラリー・ヒックス(演:ジェシカ・ウィリアムズ)

イルヴァーモーニー魔法魔術学校の女性教師。ダンブルドア率いる寄せ集めチームの一員として、対グリンデルバルド戦に臨む。

【12】バンティ・ブロードエーカー(演:ヴィクトリア・イェイツ)

ニュートの助手。ユーラリー同様、ダンブルドア率いる寄せ集めチームの一員として、対グリンデルバルド戦に臨む。

【13】ユスフ・カーマ(演:ウィリアム・ナディラム)

リタ・レストレンジの異父兄。クリーデンスをレストレンジ家の息子と勘違いし、殺そうとしていた。



【14】ミネルバ・マクゴナガル(演:フィオナ・グラスコット)

ホグワーツの若手教師。変身術を得意とする。

【15】ニコラス・フラメル(演:ブロンティス・ホドロフスキー)

パリ在住の錬金術師にして、ダンブルドアの友人。

【16】アルバス・ダンブルドア(演:ジュード・ロウ)

ニュートの恩師。グリンデルバルドとは複雑な関係性にあり、彼の野望を阻止すべく、寄せ集めチームを結成する。

【17】アバーフォース・ダンブルドア(演:リチャード・コイル)

アルバスの弟。兄とは、とある事件を理由に疎遠となっていた。

【18】ゲラート・グリンデルバルド(演:マッツ・ミケルセン)

マッツ・ミケルセン版。魔法界の次期指導者に立候補するが……。

【19】ニフラー

全身黒色で、長い鼻が特徴の魔法動物。ニュートの相棒。金目のものには目がない。

【20】ピケット

小枝のような魔法動物。ニュートが飼う6匹のボウトラックルのうち、一番のお気に入りがピケット。

