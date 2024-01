のシリーズなどでお馴染みのクリス・ヘムズワースが、お忍びで来日していたようだ。家族と共に各地をめぐる様子を、Instagramに投稿している。

ヘムズワースは、妻のエルサ・パタキーや息子のトリスタン、サーシャと共に日本旅行を堪能。長野県の野沢温泉や、JR北陸新幹線の飯山駅ホーム、チームラボ、渋谷区RAYARD MIYASHITA PARKの渋谷横丁で撮影した写真を披露している。

この投稿をInstagramで見る

妻パタキーも同じように、渋谷横丁や銀座、原宿で過ごす様子を投稿。あちこちを巡りながら、たっぷり日本観光を楽しんでいるようだ。ヘムズワースは「日本大好き」、パタキーは「日本はいつも楽しい」とのコメントも添えている。

この投稿をInstagramで見る

実はパタキーは2023年10月にも息子たちと来日。その際は浅草や明治神宮、渋谷などを巡る様子を投稿していた。今度は夫クリスを連れ、短いスパンで再び訪れたとあって、日本での体験がとても気に入ってくれたようだ。ちなみにヘムズワースは「東京コミコン2019」でも。

この投稿をInstagramで見る

The post first appeared on .