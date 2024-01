(MCU)新作映画『サンダーボルツ(原題)』からスティーヴン・ユァンの後任として、『トップガン マーヴェリック』(2022)ボブ役として知られるルイス・プルマンが有力候補に挙げられていることが判明した。ジャーナリストのダニエル・リヒトマンがを伝えたのち、米も続いている。

2024年1月上旬、ユァンはスケジュールの都合で降板したことが伝えられた。ユァンは『サンダーボルツ』でヴィラン役を演じる見込みと言われており、原作コミックに登場するセントリーというキャラクターが濃厚視されていた。

ユァンの後任として名が挙がったプルマンは、『インディペンデンス・デイ』(1996)で知られる俳優、ビル・プルマンの息子。『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』(2017)や『荒野にて』(2017)などで実績を重ね、2022年の大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』でミッション候補生の1人、“ボブ(BOB)”を演じたことで世界的な知名度を得た。

プルマンが後任を務めるのかは確定されたものではないものの、もし起用されれば『トップガン マーヴェリック』に次ぐ大作出演となる。『サンダーボルツ』は2024年3月より撮影開始をため、後任のキャスティングは急がれる。

本作には、MCUからウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタン、エレーナ役のフローレンス・ピュー、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバー、タスクマスター役のオルガ・キュリレンコ、USエージェント/ジョン・ウォーカー役のワイアット・ラッセル、ゴースト/エイヴァ・スター役のハナ・ジョン=カーメンが復帰。ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ役のジュリア・ルイス=ドレイファス、サディアス・“サンダーボルト”・ロス役のハリソン・フォードも出演する。監督には「BEEF/ビーフ ~逆上~」(2023)のジェイク・シュライアーが起用された。

映画『サンダーボルツ(原題)』は2025年7月25日US公開予定。

Source:

The post first appeared on .