個性的なキャラクターたちが勢揃いするアクションスパイ映画『キングスマン』シリーズ。THE RIVERでは、第1作『キングスマン』(2014)、第2作『キングスマン:ゴールデン・サークル』(2017)、第3作『キングスマン:ファースト・エージェント』(2021)の登場人物20名の中から一番人気なキャラクターを決めるアンケートを実施し、2日という短期間での募集にもかかわらず、404名の方から回答をいただくことができた。

本記事では、20位までのランキングを一挙発表。1位~10位については投票者からの胸熱コメントを取り上げながら、各キャラクターの魅力を改めて紹介する。現在はメインシリーズ第3作もの本シリーズ。きたるカムバックに備えよう。

※投票期間:2024年1月23日(火)~25日(木)PM12:00

投票数:404人

投票方法:オンライン。1人3キャラクターまで投票。1投票1ポイント換算にて集計。

1位. ハリー・ハート(演:コリン・ファース)

2位. マーリン(演: マーク・ストロング)

3位. ゲイリー・“エグジー”・アンウィン(演:タロン・エジャトン)

4位. ウイスキー(演:ペドロ・パスカル)

5位. JB(パグ)

6位. ガゼル(演:ソフィア・ブテラ)

7位. テキーラ(演:チャニング・テイタム)

8位. グリゴリー・ラスプーチン(演:リス・エヴァンス)

9位. エルトン・ジョン(演:エルトン・ジョン)

10位. オーランド・オックスフォード公/アーサー(演:レイフ・ファインズ)

11位. リッチモンド・ヴァレンタイン(演:サミュエル・L・ジャクソン)

12位. ポピー・アダムズ(演:ジュリアン・ムーア)

12位. ショーラ/マーリン(演:ジャイモン・フンスー)

14位. ジンジャー(演:ハル・ベリー)

14位. コンラッド・オックスフォード(演:ハリス・ディキンソン)

16位. ポリー・ワトキンズ/ガラハッド(演:ジェマ・アータートン)

17位. アーサー(演:マイケル・ケイン)

18位. ティルデ王女(演:ハンナ・アルストロム)

19位. アーノルド教授(演:マーク・ハミル)

20位. シャンパン(演:ジェフ・ブリッジス)

『キングスマン』人気キャラ みんなの推しコメント

堂々の1位に輝いたのは、コリン・ファース演じるキングスマンのベテランスパイ、ハリー・ハート。ハリーといえば、エグジーの師であり父親代わりでもあるシリーズのキーパーソンだ。2位のマーリンとは僅差ではあったが、安定の人気ぶりを見せつけた。投票者からは「ハリーがいる事で画面に安定感が出る気がする。あの紳士としてのスーツの着こなしの綺麗さが最高です!(アトウ さん)」、「スマートなアクションとどこまでも誠実で真摯な性格、時折見せる可愛らしさに魅了され続けています!(たんこ さん)」といった推しコメントが届けられた。

続いて2位は、キングスマンのメカニック担当兼エグジーら候補生の教官であるマーリン。人間味溢れる先輩として頼もしい姿を見せてくれたが、あまりにも悲しすぎる最期を迎えた。その勇姿は多くのファンの心に刻まれており、「カントリー・ロードの熱唱忘れられないですね(猫山わたる さん)」、「自ら地雷を踏んでエグジーとハリーを送り出す姿が本当にかっこいい。あそこで敵の気を引くために歌った“カントリーロード”は私のお葬式で流してほしいくらい、大好きで愛してる。(ゆ さん)」といった熱いコメントが寄せられている。

第3位は物語の主人公、タロン・エジャトン演じるゲイリー・“エグジー”・アンウィン。ロンドンの不良青年が今では一流の英国紳士として世界を救っている。それでも等身大なエグジーに自分の姿を重ね合わせる人も多いはずだ。そんなエグジーには、「可愛いからかっこいいまでを兼ね備えて心優しい青年でもありやんちゃな面もあって大好きです!(goo さん)」、「中身がヤンチャで変わらないところが好きです。正義を振りかざすタイプじゃないところが気に入ってます。(Ivy)」と共感の声が相次いだ。

ここまではキングスマンの面々が続いたが、第4位にはアメリカのスパイ組織「ステイツマン」からペドロ・パスカル演じるウイスキーがランクイン。エグジーと任務を共にし、二丁拳銃&電磁式投げ縄を駆使した渋カッコいい姿を見せてくれた。そんなウイスキーには、「めちゃあんちゃんキャラなところ。あとは武器回すときの腰回りが小さくてキュンとします(笑)(GAMENI さん)」、「まず戦闘スタイルがカッコいい!裏切った理由も説得力があって死なすには惜しすぎるキャラだった……(SATOKAZU さん)」とファンも惚れ惚れだ。

第5位は『キングスマン』のマスコットキャラ、パグのJB。キングスマン選抜試験でエグジーが選んだ相棒だ。とにかくキュートなJBには、「瞳が大勝利(みん さん)」、「エグジーと共に成長してきたキュートな相棒。とにかくかわいいです!(しぐま さん)」、「最高に可愛い。二代目も好き。(キネマス さん)」といった癒しの声が寄せられた。ちなみに、JBの名前の由来は、でもジェイソン・ボーンでもなく、ドラマ「24 -TWENTY FOUR-」の主人公ジャック・バウアー。

第6位は、富豪ヴァレンタインのもとで働く最強の殺し屋、ソフィア・ブテラ演じるガゼル。「華麗な足技に魅力されました。(アキ さん)」、「パッツン前髪に極太眉。アクションも最高にカッコいい(sideB-atsu)」とのコメントが寄せられ、強烈な容姿と戦闘スキルでインパクトを残した。第7位には「ステイツマン」から、チャニング・テイタム演じるテキーラがランクイン。「テキーラは沼です。エグジーが迎えにくるまでの間、ハリーとどんな日々を送っていたのか気になります。(ゆきの さん)」、「短い出演シーンながらも個性とかっこよさが溢れてました。まだスピンオフの実現を諦めたくないです!(YOURI さん)」と再登場を望む声も見られた。

第8位は『キングスマン:ファースト・エージェント』から初ランクインのグリゴリー・ラスプーチン。『アメイジング・スパイダーマン』シリーズでリザード役を演じたリス・エヴァンスの怪演も相まって強烈なヴィランが誕生した。「狂気的な膝舐め!驚異的な身体能力!吹き替え声優は山路和弘!彼のアクションシーンはシリーズ屈指の名シーンだと思います!(スジャータ さん)」、「めちゃくちゃ似てたから(たけお さん)」と高評価の声が相次いだ。

9位には、エルトン・ジョンが演じたエルトン・ジョンがランクイン。「エルトン・ジョンがフレームインしてきた際の“Friend”の文字と彼の笑顔(顎三郎 さん)」、「エルトン・ジョンなので(ぽんず さん)」と、やはりエルトン・ジョンの画力(えぢから)は強い。そして10位はレイフ・ファインズ演じるオーランド・オックスフォード侯。「まだ組織として何もない状態で前衛に立ち、世界の為に縁の下の力持ちになろうという考えに本当に惚れ惚れします…!(まおまお さん)」、「苦境を乗り越え、組織の基礎を作り上げた彼の魅力は大きいです!」(あぎぎ さん)と敬意の込もったコメントが目立った。

