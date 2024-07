ディズニーアンバサダーホテルのカリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」に、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界を満喫できる期間限定のコース料理が登場!

2024年4月からの1年を8期に分け、1期1週間ずつ、ゲームに登場する7つの寮をテーマに、シェフが細部までこだわったコース料理と香りをとじこめたバブルが目を惹くマジカルドリンクが提供されています。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」『ディズニー ツイステッドワンダーランド』メニューまとめ

提供開始日:2024年4月〜

ディズニーアンバサダーホテルのカリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」

「エンパイア・グリル」に、ディズニー作品を彩る悪役にインスパイアされたキャラクターたちが登場するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界を満喫できる期間限定のコース料理が、2024年4月から約1年にわたり登場!

1年を8期に分け、1期1週間ずつ、ゲームに登場する7つの寮をテーマに、シェフが細部までこだわったコース料理と香りをとじこめたバブルが目を惹くマジカルドリンクが提供されます。

コース料理には、それぞれの寮の寮章とカラーをデザインにとりいれたオリジナルチャームがつきます。

さらに、1年を締めくくる最終期には、特別なテーマのメニューを提供。

シェフが趣向を凝らし、お皿の上で繊細に表現した『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を、心ゆくまで楽しめます☆

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ハーツラビュル〜

提供期間:2024年4月1日(月)〜4月7日(日)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ハーツラビュル〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『ふしぎの国のアリス』の世界観からインスパイアされているハーツラビュル寮をテーマにしたメニュー。

トランプ兵を彷彿とさせる赤・白・黒のカラーをとりいれています。

イチゴが香るガスパチョと紅ズワイガニのブランダードから始まるコース料理は、随所でハートの女王の厳格な精神を重んじる寮の雰囲気が感じられます。

デザートは、まるでバラを赤く塗るように、白いバラの形をしたヨーグルトのパルフェグラスに自身でミックスベリーソースをかけていただけます。

こちらのコースには、ハーツラビュル寮のモチーフを取り入れたチャームが付きます。

さらに、期間中は香りをとじこめたバブルが目を惹くマジカルドリンク 〜ハーツラビュル〜も提供されます。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜サバナクロー〜

期間:2024年5月13日(月)〜5月19日(日)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜サバナクロー〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『ライオン・キング』の世界観からインスパイアされているサバナクロー寮をテーマにしたメニュー。

メインディッシュだけではなく、前菜やスープにもお肉をふんだんに使用し、ボリューム満点なのが特徴です。

寮のカラーをイメージした黄色を全体的にとりいれた料理一品一品には、百獣の王の爪痕や三日月のデザイン、ソースで描かれた寮服のアクセサリーなどのモチーフがあしらわれ、見た目にも楽しめます。

オリジナルチャームは、サバナクロー寮の寮章と、カギのチャームがついたデザイン。

イエローのタグには、「エンパイア・グリル」の文字ロゴがエンボス加工で施されています。

同時期に提供されるマジカルドリンクも、寮のカラーをイメージした黄色のドリンクです。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜オクタヴィネル〜

期間:2024年6月24日(月)〜6月30日(日)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜サバナクロー〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『リトル・マーメイド』の世界観からインスパイアされているオクタヴィネル寮をテーマにしたメニュー。

さらにオクタヴィネル寮をイメージしたオリジナルチャームも付属。

シーフードをふんだんに使用した前菜や、海のモチーフをあしらったメインディッシュで、海の世界へいざないます。

コース料理を締めくくるデザートは、海の魔女をイメージしたタコ足をモチーフにあしらい、海中のきらびやかな世界を表現したプレートに仕上げられています。

マジカルドリンクも一緒に注文して、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のオクタヴィネル寮の雰囲気を楽しむのもおすすめです。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜スカラビア〜

期間:2024年10月25日(金)〜10月31日(日)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜スカラビア〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『アラジン』の世界観からインスパイアされているスカラビア寮をテーマにしたメニュー。

砂漠やオアシスをイメージしドライトマトなどを使用した前菜や、スカラビア寮を連想させる赤や黄色の野菜を使用したメイン料理を提供します。

また、デザートは、砂漠の上を飛んでいるかのような魔法の絨毯を表現しています。

さらにスカラビア寮をイメージしたオリジナルチャームも付属。

マジカルドリンクとのペアリングがおすすめ。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ポムフィオーレ〜

期間:2024年11月1日(金)〜11月7日(木)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ポムフィオーレ〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『白雪姫』の世界観からインスパイアされているスカラビア寮をテーマにしたメニュー。

美しく盛りつけた白レバーパテのマカロンを用いた料理からスタートします。

メインの仔羊肉は3つのバリエーション。

まるで魔法薬学の実験のように、味の違いを楽しめます。

デザートは、 毒リンゴやティアラをモチーフとして取り入れてあります。

ポムフィオーレ寮をイメージしたオリジナルチャームも付属。

マジカルドリンクも提供されます。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜イグニハイド〜

期間:2024年12月13日(金)〜12月19日(木)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜イグニハイド〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『ヘラクレス』の世界観からインスパイアされているイグニハイド寮をテーマにしたメニュー。

寮のカラーをイメージした青色や三角模様を至る所にあしらい仕上げてあります。

ダークな色合いでスタイリッシュに 盛り付けたメインのビーフテンダーロインのグリルと和牛肩ロースの煮込みは、死者の国の王の勤勉な精神に基づくイグニハイド寮の雰囲気を感じられる一皿です。

イグニハイド寮をイメージしたオリジナルチャームも付属。

マジカルドリンクも提供されます。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ディアソムニア〜

期間:2025年2月17日(金)〜2月23日(日)

メニュー名・価格:

・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリル 〜ディアソムニア〜:13,000円

・マジカルドリンク:1,600円

『眠れる森の美女』の世界観からインスパイアされているディアソムニア寮をテーマにしたメニュー。

サーモンとグリーントマトを使用した前菜やポルチーニ茸リゾットなど、寮のカラーをイメージした 緑色をあしらったコースになっています。

デザートには、糸車と糸巻きのモチーフをかたどり、寮服のモチーフを 連想させるひと皿です。

ディアソムニア寮をイメージしたオリジナルチャームが付属。

マジカルドリンクは美しい緑色です。

特別なテーマのメニュー

期間:2025年3月31日(金)〜4月6日(日)

全寮メニュー提供後、最後に特別なテーマのメニューが登場!

詳細は後日発表されます。

予約について

実施期間メニュー料金先行販売(抽選)申込開始日時2024年4月1日(月)〜4月7日(日)ハーツラビュル寮13,000円2024年2月1日(木)10:00〜2024年5月13日(月)〜5月19日(日)サバナクロー寮13,000円2024年3月1日(金)10:00〜2024年6月24日(月)〜6月30日(日)オクタヴィネル寮13,000円2024年4月10日(水)10:00〜2024年10月25日(金)〜10月31日(木)スカラビア寮13,000円2024年8月9日(金)10:00〜2024年11月1日(金)〜11月7日(木)ポムフィオーレ寮13,000円2024年8月16日(金)10:00〜2024年12月13日(金)〜12月19日(木)イグニハイド寮13,000円2024年9月27日(金)10:00〜2025年2月17日(月)〜2月23日(日)ディアソムニア寮13,000円2024年12月2日(月)10:00〜

予約受付は、ローソンチケットにて実施。

先行販売(抽選)終了後、一般販売(先着)が行われます。

※上記期間中は、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルコース at エンパイア・グリルのみの提供となります

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界を楽しめるスペシャルコースとマジカルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」にて提供される『ディズニー ツイステッドワンダーランド』メニューの紹介でした☆

