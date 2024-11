ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ユニークなモチーフ型でインテリアの可愛いアクセントにもなる、ディズニーデザイン「キャラクターイメージのミニテーブル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キャラクターイメージのミニテーブル」

© Disney

価格:16,900円(税込)

耐荷重量:【天板】5kg

主材:繊維板(MDF<ラッカー塗装>)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターモチーフのカタチがユニークなミニテーブル。

コンパクトで座椅子と合わせるのにちょうどよい高さなので、本や雑貨のちょい置きにぴったりです!

また机下スペースにはリモコンや本なども入れられてとっても便利◎

デザインは『くまのプーさん』、『美女と野獣』、「チップ&デール」の3種類がラインナップされています。

くまのプーさん(はちみつポット)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズ:幅40、奥行40、高さ25.5cm

『くまのプーさん』デザインのミニテーブル。

はちみつポットがモチーフで、天板からとろりとはちみつが垂れている遊び心たっぷりなデザインになっています☆

側面にはハチのアートや、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

手書き風タッチで「HUNNY」のロゴも!

左右どちらの面から見てもかわいくてほっこりとします。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

天板には「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の姿も。

肩からバッグをさげたり、帽子をかぶったり、双眼鏡を持ったり、探検に出かける「くまのプーさん」たちのかわいい姿が描かれています。

美女と野獣(ティーカップ)

© Disney

サイズ:幅40、奥行40、高さ31.5cm

『美女と野獣』デザインのミニテーブル。

劇中に登場するティーカップの「チップ」がモチーフで、ちょこんと飛び出た持ち手が目をひきます。

白を基調としたデザインなのでインテリアにも馴染みやすく、上品な雰囲気☆

© Disney

カップが欠けている様子も忠実に再現されています。

コロンとしたフォルムもかわいい!

© Disney

天板には「チップ」はもちろん、「ポット夫人」の姿も。

仲良し親子が並んだ姿に癒されます。

チップ&デール(切り株)

© Disney

サイズ:幅40、奥行40、高さ21.5cm

「チップ&デール」デザインのミニテーブル。

切り株がモチーフで、あたたかみがあって可愛い☆

天板にはどんぐりや、ほっぺをもぐもぐとさせた「チップ」と「デール」がひょっこり顔を出したアートも施されています。

そして、切り株の根を表現した側面のデザインもとってもオシャレ◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<使用イメージ>

机の上で散らかりがちなリモコンやボックスティッシュなどをしまえば見た目もすっきり。

小物類の定位置にもなるので、お部屋の中でリモコンなどが迷子になることもありません。

くつろぎタイムの相棒にぴったり!

ユニークなモチーフ型でインテリアの可愛いアクセントにもなる、ディズニーデザイン「キャラクターイメージのミニテーブル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

