ハリーとエグジーの物語の完結編となる『キングスマン3(仮題)』は2024年製作開始と。マシュー・ヴォーン監督によると、すでに結末は存在しているようで……。

本シリーズでは、2017年の2作目『キングスマン:ゴールデン・サークル』後に時代を遡り、スパイ組織の起源に迫る前日譚『キングスマン:ファースト・エージェント』(2021)が公開。次回作は、長らく企画されてきたハリー&エグジーのメインシリーズ第3作となる見込みだ。

米のインタビューに応じたマシュー・ヴォーン監督は、待望の『キングスマン3』について言及。「(ハリー役の)コリン・ファースが年を取りすぎないうちに作らなければいけませんね。タロン(・エジャトン、エグジー役)もそう」と語りながら、「2人の関係性を完結させる作品に間違いなくなります」と予告している。

ハリーとエグジーに焦点を当てるストーリーになることは前々から明かされてきたこと。ヴォーン監督は「2人は、もう一度お互いを必要とする」とも話しており、キングスマンにもう一波乱がやってくることを。

製作の進捗についても気になるところだが、ヴォーン監督によれば、脚本は「第1幕と第3幕は書かれていて、第2幕はもう少し作業が必要」とのこと。「なので終わりと始まりはもう知っています」と語り、エンディングが決まっていることを伝えた。

メインシリーズは完結を迎えることになるが、『キングスマン』ユニバースは拡大中。これまでに『キングスマン:ファースト・エージェント』のやの存在が伝えられている。

