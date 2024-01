これまで多数のOGを輩出してきた乃木坂46、櫻坂46、日向坂46による「坂道グループ」。アイドル時代の経験も糧に、卒業後も元メンバーは華々しい活躍を遂げている。1月期放送の連続ドラマでは月曜〜日曜の全曜日にて、坂道グループOGである11名が女優として躍進。本稿では彼女たちのグループ在籍当時、卒業後の活躍を紹介する。【月曜】■影山優佳『春になったら』けやき坂46、日向坂46の一期生として活動。学業に専念するためけやき坂46時代に一時活動休止し、グループ改名を経て2020年5月に活動再開。在籍中はクイズ番組やサッカー番組でも活躍し、2023年7月の「卒業セレモニー」開催後、8月にグループでの活動を終了した。卒業後はタレント活動を継続し、女優としても活躍。1月期からは、若手助産師の斉藤愛里を演じる『春になったら』(カンテレ・フジテレビ系/毎週月曜22時)に加え、『ハコビヤ』(テレビ東京系/毎週金曜24時52分)の計2本で、卒業後初のドラマレギュラーを獲得。

■菅井友香『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』欅坂46、櫻坂46の一期生で、2022年11月に開催した櫻坂46の全国ツアー「2nd TOUR 2022 "As you know?"」最終公演で卒業。初代キャプテンとして、グループをけん引した。在籍中から舞台でも活躍し、卒業後も舞台『新・幕末純情伝』『赤ひげ』に出演。2023年11月には大手芸能事務所・トップコートに移籍し、新天地へ。『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』(テレビ東京系/毎週月曜26時35分)では中村ゆりかとダブル主演を務め、ゲーム開発会社に勤めるレズビアンの主人公・春本樹を演じている。■渡邉美穂『SHUT UP』けやき坂46、日向坂46の二期生として活動し、2022年6月に開催した自身の「卒業セレモニー」で卒業。在籍中はバラエティ番組を中心に活躍し、グループ出演の青春ドラマ『DASADA』(日本テレビ)では、その演技力も注目された。卒業後は女優を中心に活動し、ドラマ『イチケイのカラス スペシャル』(フジテレビ系)、ミュージカル『SUNNY』などに出演。2023年12月からは『SHUT UP』(テレビ東京系/毎週月曜23時6分)に出演、貧しい状況で身を寄せ合う苦学生たちの1人である素直で明るいムードメーカー・浅井紗奈を演じている。【火曜】■桜井玲香『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2』乃木坂46の1期生で、2019年9月に開催の「真夏の全国ツアー2019」最終公演で卒業。初代キャプテンとして、結成初期からのグループを支えた。卒業後は女優として活躍の幅を広げ、映画『シノノメ色の週末』やミュージカル『DOROTHY(ドロシー)〜オズの魔法使い〜』では主演に。放送中の『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2』(テレビ東京系/毎週火曜24時30分)では、主人公の夫の不倫相手である愛原瑠香役を務めている。■水曜〜金曜【水曜】■生駒里奈『推しを召し上がれ〜広報ガールのまろやかな日々〜』乃木坂46の1期生で、在籍中はデビューシングル『ぐるぐるカーテン』のセンターなど、グループの象徴として活躍。2018年4月の「卒業コンサート」開催後、5月の20thシングル「シンクロニシティ」の握手会でグループでの活動を終了した。卒業後は女優、タレントとして活躍し、『真犯人フラグ』(日本テレビ系)、『セクシー田中さん』(日本テレビ系)など、ドラマ出演も多数。1月期からの『推しを召し上がれ〜広報ガールのまろやかな日々〜』(テレビ東京系/毎週水曜25時)では、主人公が勤める企業広報部の先輩社員である飯野朝子を演じている。【木曜】■西野七瀬『大奥』乃木坂46の1期生として活動し、2018年末をもってグループでの活動を終了。2019年2月には「乃木坂46 7th YEAR BIRTHDAY LIVE Day4 〜西野七瀬 卒業コンサート〜」で、アイドルとしてのラストステージに立った。在籍中は22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」などでセンターを務め、人気メンバーとして活躍。「第45回日本アカデミー賞」では、映画『孤狼の血 LEVEL2』で優秀助演女優賞と新人俳優賞をダブル受賞するなど、卒業後は女優として飛躍。出演中の『大奥』(フジテレビ系/毎週木曜22時)では、主人公を誠心誠意支える付き人・お品役として、存在感を放っている。■松村沙友理『極限夫婦』乃木坂46の1期生として在籍、メンバーとしての活動中は自身が率いる“さゆりんご軍団”も結成し、ほがらかなキャラクターでメンバーやファンに愛された。2021年6月に開催の卒業公演「さ〜ゆ〜Ready?」が、アイドルとしてのラストステージに。卒業後はタレント、女優として活躍し、ドラマや映画で人気を博した主演作『推しが武道館いってくれたら死ぬ』での演技も話題に。放送中の『極限夫婦』(カンテレ・フジテレビ系/毎週木曜24時25分)では、モラハラを繰り返すドS夫に尽くす専業主婦・船越桃子を演じる。【金曜】■長濱ねる『院内警察』2015年11月に欅坂46へ加入。当初はアンダーグループの位置付けとなるけやき坂46(現・日向坂46)の一員として活動した後、欅坂46メンバーに。グループのレギュラーラジオ番組でメインパーソナリティを任されるなど、中心メンバーとして活躍した。2019年7月に、自身の卒業イベント「ありがとうをめいっぱい伝える日」でグループでの活動を終了。大規模アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」のチェアマン、女優などで幅広く活躍し、NHKの連続テレビ小説『舞いあがれ!』、『警視庁アウトサイダー』」(テレビ朝日系)など、話題作に相次いで出演。放送中の『院内警察』(フジテレビ系/毎週金曜21時)では、主人公に振り回される院内交番の新人事務員である川本響子役で出演中だ。■影山優佳『ハコビヤ』影山は前述の『春になったら』(カンテレ・フジテレビ系/毎週月曜22時)のほか、洋食屋と運び屋の2つの顔を持つ男のもとで働くアルバイトの天野杏奈を演じる『ハコビヤ』(テレビ東京系/毎週金曜24時52分)にも出演(詳細は月曜の『春になったら』の項目を参照)。■土曜〜日曜【土曜】■白石麻衣『恋する警護24時』乃木坂46の1期生として活動し、在籍中は6thシングル『ガールズルール』などでセンターに。ファッションモデルとしても支持され、人気メンバーとしてグループを支えた。コロナ禍による卒業延期を経て、2020年10月に開催の配信ライブ「NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert 〜Always beside you〜」で卒業。以降はタレント、女優として活躍し、映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』(Netflix)などで好演。出演中の『恋する警護24時』(テレビ朝日系/毎週土曜23時)では、負けず嫌いな弁護士である岸村里夏として、ボディガードの主人公に守られるヒロインを演じている。【日曜】■深川麻衣『アイのない恋人たち』乃木坂46の1期生で、在籍中は「聖母」と称される温かさでメンバーを支えた。2016年6月に開催した「乃木坂46 真夏の全国ツアー2016 〜深川麻衣卒業コンサート〜」でグループを卒業して以降は女優として躍進し、ドラマ『彼女たちの犯罪』(読売テレビ・日本テレビ系)、映画『人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした』では主演に。放送中の『アイのない恋人たち』(ABCテレビ・テレビ朝日系/毎週日曜22時)では、区役所の戸籍課で婚姻届を提出しにくるカップルに笑顔を浮かべながらも、自分はいつ結婚できるのかと焦る近藤奈美役として出演。■若月佑美『セレブ男子は手に負えません』乃木坂46の1期生として在籍、メンバー時代は自身が率いるグループ内ユニット“若様軍団”を結成し、ファンからは“イケメン”キャラも支持された。2018年12月に開催した自身の「卒業セレモニー」がアイドルとしてのラストステージに。卒業後は女優として飛躍し、映画『ヲタクに恋は難しい』や映画化もされたドラマ『今日から俺は!!』(日本テレビ系)など、話題作に相次いで出演。放送中の地上波連ドラ初主演作『セレブ男子は手に負えません』(ABCテレビ/毎週日曜23時55分、テレビ朝日/毎週土曜26時30分)では、ある大事件から立ち直るため“二度と恋はしない”と誓った主人公・百瀬ひかる役で出演中。