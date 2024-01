株式会社セガは、2024年1月26日発売の『龍が如く8』(PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/PC(Steam))について、ゲーム内に登場する、ハワイの代表的なタイアップ店舗の情報とゲーム内にゲスト出演する朝倉未来、宇多丸、宇内梨沙の情報を公開した。本作は、どん底から再び這い上がる男「春日一番」と、人生最期の戦いに挑む男「桐生一馬」の二人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたドラマティックRPG。戦いは、よりアクション性と戦略性を増した「新ライブコマンドRPGバトル」へと進化。新ジョブの追加や充実のカスタマイズ、育成要素で最強のパーティーを作り上げることができる。

『龍が如く8』には、ハワイに実際に存在する店舗がタイアップ店舗として登場。店舗では飲食により体力を回復できたり、冒険に役立つアイテムを購入することができる。■ABCストアハワイ最大コンビニチェーンの一つで、地域密着型のお店。日頃から使う食料品や日用品はもちろん、ワインやリキュール等のお酒や服飾品などのアイテムを取り揃えている。■88 Tees「Every Fit For Every Style」という理念で1988年に設立されたアパレルショップ。装備として役立つオリジナルTシャツなどを取り揃えている。■53 By The Seaハワイの旬の食材や魚介類、最高級の肉を使った格別の料理と贅沢な空間を提供するオーシャンビューレストラン。壮大な景観とエレガントな雰囲気に仲間との会話も優雅なものに…?■マツモトシェイブアイス1951年開業、ハワイらしいデザート店として大人気のお店。40種類以上のこだわりシロップから味が選べる。アイス以外にもお土産などオリジナルグッズも販売している。■DEAN & DELUCAワイキキ中心地にある人気カフェ。ハワイ限定のトートバッグは大人気で売り切れてしまう日も多い。ハワイアンコーヒーと軽食が人気で、一日中賑わう店である。豪華俳優陣に加え魅力たっぷりのゲストが登場!さらに、本作にはゲストとして朝倉未来、宇多丸、宇内梨沙が登場。彼らの3人の情報も解禁となった。■アサクラ(出演:朝倉未来)ストリートファイト最強の格闘家で、インフルエンサーとしての一面も持つ。とある騒動をきっかけに春日と拳を交わし、再戦を誓う。以来、ライバルとして度々戦いを申し込んでくるようになり、勝利するとアサクラ直伝の必殺技を習得することができる。■ウタマル(出演:宇多丸)伊勢佐木異人町の一角を取り仕切る韓国マフィア「コミジュル」のエージェントで横浜ダンジョンの窓口も務める男。手練れではあるが調子に乗りやすく、その度に総帥であるソンヒに足蹴にされている。■宇内アナ(出演:宇内梨沙)TBSテレビのアナウンサー。ラジオパーソナリティを務めるアフター6ジャンクション2では、彼女が訪れた伊勢佐木異人町のエピソードも盛りだくさん!? ラジオ配信は定期的に行われるのでスマホなどで是非聞いてみよう。『龍が如く8』は、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/PC(Steam)向けに2024年1月26日発売。