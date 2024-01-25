¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤É¬»ê¡£¥ì¥¢ÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö½àÄêÈÖ¥Ñ¥ó¡×5Áª
ËÉÙ¤Ê¿©ºà¡¢¤ªÁÚºÚ¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Î²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¡£¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¤ä¥Ù¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ï¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¹â³ÎÎ¨¤ÇÃÖ¤«¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄê´üÅª¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë½àÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½àÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ10Ç¯¤Î¥³¥¹¥È¥³¥Ö¥í¥¬¡¼¹âÍü¥ê¥ó¥«¤µ¤ó¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½àÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤ò5¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥í¡¼¥ë¡×
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¿Íµ¤¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¤¤Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
ÃÍÃÊ¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¤è¤ê¤â¾¯¤·¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ì£¤ä¿©´¶¤â¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤ë´Å¤ß¤È¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤¬¾åÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¡¼¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÌ£¤ÎÇ»¤¤ÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤´Å¤ß¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥¹¥È¥³¤Î¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤«ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÄêÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¡¦¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥í¡¼¥ë¡¡24¸ÄÆþ¤ê¡¡798±ß
2¡§1¸Ä66±ß¡ª¥ì¥¢ÅÙ¹â¤á¤Î¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥³¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿©»ö¤è¤ê¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤äÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤È¿©´¶¤Ç¤ªÊ¢¤Ë¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥¹¥È¥³¥¹¥³¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï1¸Ä66±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡£¤·¤«¤â1¸Ä¤¬Ìó50g¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¯¡¢ÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯¤â¤·¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¤¢¤ó¤³¤È¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤¶¤Þ¤¶¤Þ»î¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¿ô¤«·î¤ª¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥¢ÅÙ¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥³¡¼¥ó¡¡18¸ÄÆþ¤ê¡¡1180±ß
3¡§ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Ï1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¯¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£20¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ä¤¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ä¥·¥È¥é¥¹¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¼ïÎà¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â²áµî¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
·Ú¤¯²¹¤á¤Æ¤«¤é¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¡£
¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤â¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½àÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡¡20¸ÄÆþ¤ê¡¡1498±ß
4¡§¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×
¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥Ñ¥ó¡£¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤È¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥È¡¼¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¥é¥¹¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÊÁ°¤ÏÄêÈÖÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤È¤Õ¤«¤Õ¤«¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ì¥Ã¥É¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¹¥¤¤Ï¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¡698±ß
5¡§¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ö¥ß¥Ë¥¯¥í¥É¥Ã¥È¡×
¥ß¥Ë¥¯¥í¥É¥Ã¥È¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É·Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£´Å¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´Å¤µ¤ò¶¯¤¯¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥å¥¬¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»þ´ü¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ±·¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½àÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥Ë¥¯¥í¥É¥Ã¥È¡¡16¸ÄÆþ¤ê¡¡1280±ß
¥³¥¹¥È¥³¤Î½àÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤±¤ÐÉ¬¤º½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ä¥ß¥Ë¥¯¥í¥É¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ïµ¨Àá¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤