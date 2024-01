(MCU)にいよいよ合流する映画『デッドプール3(仮題)』の撮影が終了したことがわかった。主演・製作のライアン・レイノルズがSNSで報告している。

レイノルズは、思い出の詰まったデッドプールスーツの股間部分を拡大した写真を公開。「スーツに血が染みている。あと汗もね。けれど今日、『デッドプール』の撮影が終わったので、ほとんどは涙です」とエモーショナルに綴りながら、仕事を共にした仲間にメッセージを送った。

「揺るぎないリーダーシップを発揮してくれたショーン・レヴィの監督のもと、風にも雨にもストライキにも、そしてヒュー・ジャックマンにも負けないで戦ってくれたキャストとクルーに一生の大きな感謝を伝えたい。」

『デッドプール3』の撮影は、ハリウッドの俳優ストライキにより2023年7月上旬に一時中断。スト終了後の11月下旬より。

思いがけずも長引いた撮影を振り返り、「一番の親友たちと映画を作ることができましたけど、それってなかなか起こるものではないです」とレイノルズ。「7月26日に会いましょう」とファンに『デッドプール2』(2018)ぶりの再会を誓った。

本作には、『LOGAN/ローガン』(2017)でウルヴァリン役を卒業したと思われたヒュー・ジャックマンが電撃復帰。ヒューは撮影終了後、役づくりのために蓄えていた髭を剃る様子をInstagramで公開。「なんて経験だ!この映画を作る1分1分が最高に好きだった」と思いを綴りながら、「2人の親友」であるレイノルズとレヴィ監督への感謝を伝えた。

主演のレイノルズやヒューのほか、本作にはヴァネッサ役のモリーナ・バッカリン、コロッサスの声を演じるステファン・カピチッチ、Xフォースのメンバーであるピーター役のロブ・ディレイニー、ユキオ役の忽那汐里らが続投。ヴィラン役には、「ザ・クラウン」シーズン4でダイアナ妃役を演じたエマ・コリンが起用された。

映画『デッドプール3(仮題)』は2024年7月26日米公開。

