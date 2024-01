クリストファー・ノーラン監督最新作の日本公開日が2024年3月29日(金)に正式決定した。

ノミネートが発表されたばかりのでは、《作品賞》、《監督賞》、《主演男優賞》、《助演女優賞》、《助演男優賞》、《脚色賞》、《撮影賞》、《美術賞》、《編集賞》、《衣装デザイン賞》、《メイクアップ&ヘアスタイリング賞》、《作曲賞》、《音響賞》の最多13部門にノミネート。満を持しての日本公開日発表となった。

日本公開日の3月29日は、『ゴーストバスターズ フローズン・サマー』(ソニー・ピクチャーズ)と同日。2週後の4月12日には『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』が控える。

『オッペンハイマー』は第二次世界大戦下を舞台に、世界の運命を握った天才科学者オッペンハイマーの実話を描く。クリストファー・ノーランが監督、脚本を務め、主演のキリアン・マーフィーほかエミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナーらが出演。IMAX撮影による、天才科学者の頭脳と心を五感で感じさせる極限の没入体験を味わえる。

2023年7月21日より全米公開されると、現在世界興行収入9億5千万ドル(1425億円*1ドル:150円換算)を超える世界的大ヒットを記録。実在の人物を描いた伝記映画作品として歴代NO.1を獲得した。「ノーラン史上最高傑作」と称えられ、先に行われた第81回ゴールデングローブ賞では、作品賞<ドラマ部門>、監督賞、主演男優賞<ドラマ部門>、助演男優賞、作曲賞の最多5部門を受賞した。

映画『オッペンハイマー』は2024年3月29日(金)、日本公開。その眼で見よ。

