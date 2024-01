第96回アカデミー賞について、各部門のノミネーションが23日夜(現地時間)に発表された。最多ノミネートは、作品賞を含む13部門にノミネートされた『オッペンハイマー』。続いて『哀れなるものたち』が11部門ノミネート、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』が10部門、日本でも大ブームとなった『バービー』は7部門8ノミネートとなった。そして日本作品としては、国際長編映画賞にヴィム・ヴェンダース監督、役所広司主演の『PERFECT DAYS』、長編アニメ映画賞に宮崎駿監督(「崎」は「たつさき」が正式表記)の『君たちはどう生きるか』、視覚効果賞に山崎貴監督の『ゴジラ‐1.0』の3作品がノミネートされる快挙。宮崎駿監督は長編アニメ映画賞で史上最多タイ4度目のノミネート、視覚効果賞の日本作品ノミネートは初となった。また、日本出身のカズ・ヒロが『マエストロ:その音楽と愛と』でメイク・ヘアスタイリング賞にノミネートされ、5度目のオスカーノミネートとなり3度目の受賞を狙う。

作品賞10作品のうち、ジュスティーヌ・トリエ監督の『落下の解剖学』、グレタ・ガーウィグ監督の『バービー』、セリーヌ・ソン監督の『パスト ライブス/再会』と、女性監督作品が3作品ノミネートされたのは史上初。『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』のマーティン・スコセッシ監督は81歳で最年長の監督賞ノミネートとなった。主演男優賞にはブラッドリー・クーパー(『マエストロ:その音楽と愛と』)が4度目、主演女優賞にはキャリー・マリガン(『マエストロ:その音楽と愛と』)が3度目のノミネートとなり、初受賞に期待がかかる。またリリー・グラッドストーン(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)は先住民族をルーツにもつ女性として初ノミネートとなった。助演男優賞にはロバート・デ・ニーロ(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)、ロバート・ダウニー・ジュニア(『オッペンハイマー』)、ライアン・ゴズリング(『バービー』)、マーク・ラファロ(『哀れなるものたち』)ら演技部門に複数回ノミネート経験がある名優らが名を連ね、スターリング・K・ブラウン(『アメリカン・フィクション(原題)』)は初ノミネート。そして助演女優賞にはジョディ・フォスター(『ナイアド 〜その決意は海を越える〜』)が『タクシードライバー』で初ノミネートされた第49回以来47年ぶり2度目の同賞ノミネートとなった。第96回アカデミー賞授賞式は、日本時間3月11日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われ、司会は2年連続4回目の抜てきとなるジミー・キンメルが務める。日本ではWOWOWにて3月11日7時放送。案内役をジョン・カビラ、宇垣美里が務め、スタジオゲストとして中島健人(SexyZone)が出演する。第96回アカデミー賞ノミネーションは以下の通り。<第96回アカデミー賞ノミネート作品>■作品賞『アメリカン・フィクション(原題)』『落下の解剖学』『バービー』『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『マエストロ:その音楽と愛と』『オッペンハイマー』『パスト ライブス/再会』『哀れなるものたち』『関心領域』■監督賞ジュスティーヌ・トリエ『落下の解剖学』マーティン・スコセッシ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』クリストファー・ノーラン『オッペンハイマー』ヨルゴス・ランティモス『哀れなるものたち』ジョナサン・グレイザー『関心領域』■主演男優賞ブラッドリー・クーパー『マエストロ:その音楽と愛と』コールマン・ドミンゴ『ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男』ポール・ジアマッティ『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』キリアン・マーフィ『オッペンハイマー』ジェフリー・ライト『アメリカン・フィクション(原題)』■主演女優賞アネット・ベニング『ナイアド 〜その決意は海を越える〜』リリー・グラッドストーン『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ザンドラ・ヒュラー『落下の解剖学』キャリー・マリガン『マエストロ:その音楽と愛と』エマ・ストーン『哀れなるものたち』■助演男優賞スターリング・K・ブラウン『アメリカン・フィクション(原題)』ロバート・デ・ニーロ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ロバート・ダウニー・Jr.『オッペンハイマー』ライアン・ゴズリング『バービー』マーク・ラファロ『哀れなるものたち』■助演女優賞エミリー・ブラント『オッペンハイマー』ダニエル・ブルックス『カラーパープル』アメリカ・フェレーラ『バービー』ジョディ・フォスター『ナイアド 〜その決意は海を越える〜』ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ『ザ・ホールドオーヴァー(原題)』■国際長編映画賞『イオ・キャピターノ(原題)』(イタリア)『PERFECT DAYS』(日本)『雪山の絆』(スペイン)『ザ・ティーチャーズ・ラウンジ(英題)』(ドイツ)『関心領域』(イギリス)■脚本賞ジュスティーヌ・トリエ、アルチュール・アラリ『落下の解剖学』デヴィッド・ヘミングソン『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』ブラッドリー・クーパー、ジョシュ・シンガー『マエストロ:その音楽と愛と』サミー・バーチ『メイ・ディセンバー(原題)』セリーヌ・ソン『パスト ライブス/再会』■脚色賞コード・ジェファーソン『アメリカン・フィクション(原題)』グレタ・ガーウィグ、ノア・バームバック『バービー』クリストファー・ノーラン『オッペンハイマー』トニー・マクナマラ『哀れなるものたち』ジョナサン・グレイザー『関心領域』■撮影賞エドワード・ラックマン『伯爵』ロドリゴ・プリエト『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』マシュー・リバティーク『マエストロ:その音楽と愛と』ホイテ・ヴァン・ホイテマ『オッペンハイマー』ロビー・ライアン『哀れなるものたち』■編集賞ローレント・セネシャル『落下の解剖学』ケヴィン・テント『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』セルマ・スクーンメイカー『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ジェニファー・レイム『オッペンハイマー』ヨルゴス・マヴロプサリディス『哀れなるものたち』■美術賞『バービー』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『ナポレオン』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』■衣装デザイン賞ジャクリーン・デュラン『バービー』ジャクリーン・ウェスト『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ジャンティ・イェーツ、デイヴ・クロスマン『ナポレオン』エレン・マイロニック『オッペンハイマー』ホリー・ワディントン『哀れなるものたち』■メイクアップ&ヘアスタイリング賞『ゴルダ(原題)』『マエストロ:その音楽と愛と』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』『雪山の絆』■作曲賞ローラ・カープマン『アメリカン・フィクション(原題)』ジョン・ウィリアムズ『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』ロビー・ロバートソン『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ルートヴィッヒ・ヨーランソン『オッペンハイマー』イェルスキン・フェンドリックス『哀れなるものたち』■歌曲賞「The Fire Inside」『フレーミングホット!チートス物語』「I’m Just Ken」『バービー』「It Never Went Away」『ジョン・バティステ:アメリカン・シンフォニー』「Wahzhazhe(A Song for My People)」『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』「What Was I Made For?」『バービー』■音響賞『ザ・クリエイター/創造者』『マエストロ:その音楽と愛と』『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』『オッペンハイマー』『関心領域』■視覚効果賞『ザ・クリエイター/創造者』『ゴジラ‐1.0』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』『ナポレオン』■長編アニメーション賞『君たちはどう生きるか』『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』『ニモーナ』『マイ・エレメント』『ロボット・ドリームズ』■長編ドキュメンタリー賞『ボビ・ワイン:ゲットー・プレジデント』『ジ・イターナル・メモリー(英題)』『フォー・ドーターズ(英題)』『トゥ・キル・ア・タイガー(原題)』『実録 マリウポリの20日間』■短編ドキュメンタリー賞『ジ・ABCズ・オブ・ブック・バニング(原題)』『ザ・バーバー・オブ・リトル・ロック(原題)』『アイランド・イン・ビトゥイーン(原題)』『ラスト・リペア・ショップ(原題)』『ナイナイ・アンド・ワイポー((原題)』■短編アニメ映画賞『レター・トゥ・ア・ピッグ(原題)』『ナインティーファイブ・センシズ(原題)』『アワー・ユニフォーム(原題)』『パシダーム(原題)』『ウォー・イズ・オーヴァー!インスパイアード・バイ・ザ・ミュージック・オブ・ジョン・アンド・ヨーコ(原題)』■短編実写映画賞『ジ・アフター(原題)』『インヴィンシブル(原題)』『ナイト・オブ・フォーチュン(原題)』『レッド・ホワイト・アンド・ブルー(原題)』『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』