今後の(MCU)において、主力を担うことになるであろう新ヒーローチーム、ヤング・アベンジャーズ。そのメンバー候補とされているのが、『アントマン&ワスプ:クワントマニア』(2023)でヒーローデビューを果たした“アントマンの娘”こと、キャシー・ラングだ。演じたキャスリン・ニュートンも、キャシーのチーム入りを心待ちにしているようだ。

ヤング・アベンジャーズとは原作コミックに登場するヒーローチームで、文字通り若手ヒーローたちで構成されている。MCUでは、映画(2023)で結成が示唆され、近い将来ヤング・アベンジャーズを描く作品も製作されると思われる。

米より、キャシーのチーム入りについて意見を訊かれたニュートンは「彼女がチームの一員になっている姿を見たいです」と意欲を見せている。現時点でメンバー構成は未知だが、ニュートンにはこうなってほしいというチーム像があるという。

「私自身、高校生の時はゴルフのチームに所属していました。今もチャンピオンリングを付けていますけど、あの時は一番になることに夢中でした。チームのキャプテンにもなりたかったんですけど、コーチが、“キャプテンは作りません。ここではそういうやり方はしません。私たちはみんな平等で、勝つ時も負ける時も一緒なんです”と教えてくださりました。そういうことをみなさんにも共感してほしいです。」

現時点で、考えられる候補メンバーはキャシーの他に、ほぼ確定の『マーベルズ』のミズ・マーベル/カマラ・カーンと「ホークアイ」(2021)のケイト・ビショップ、「ワンダヴィジョン」(2021)のビリー&トミー、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)のアメリカ・チャベス、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)のエリ・ブラッドリー。それぞれMCUでの再登場が期待されている若手ヒーローだ。

ニュートンも高校時代の教訓から、ヤング・アベンジャーズに「チームみんなで駆け上がって、何をやるにも常にみんな一緒。そういうのを見てみたいですね」とチームワークを期待しているよう。アベンジャーズは一度大きな対立を経て再び最強のヒーローチームを作り上げたが、果たして……。

