米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは23日(現地時間)、「第96回アカデミー賞」のノミネート作品を発表。スタジオジブリ・宮崎駿(※崎=たつさき)監督の『君たちはどう生きるか』が長編アニメ映画賞に、『ゴジラ-1.0』が日本映画で初めて視覚効果賞に、役所広司主演&ヴィム・ヴェンダース監督による『PERFECT DAYS』が国際長編映画賞にそれぞれノミネートされた。

さらにメイクアップ&へアスタイリング賞に『マエストロ:その音楽と愛と』で特殊メイクを担当した京都出身のカズ・ヒロ(辻一弘)がノミネートされている。受賞作品・受賞者の発表は3月10日(※現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて行われる。■日本映画3作品について『君たちはどう生きるか』の宮崎駿監督は、第75回(2003年開催)の『千と千尋の神隠し』、第78回(06年開催)の『ハウルの動く城』、第86回(14年開催)の『風立ちぬ』に続く、4度目の長編アニメ映画賞へのノミネートとなり、日本作品で初めて受賞した『千と千尋の神隠し』以来、2度目の受賞を狙う。今月7日(現地時間)に発表されたアカデミー賞の前哨戦とされるゴールデングローブ賞では、日本の作品として初めてアニメ映画賞を受賞している。『ゴジラ-1.0』がノミネートされた視覚効果賞は、視覚効果(VFX)を用いた作品に与えられる栄誉で、過去には『スターウォーズ』、『タイタニック』、『アバター』などの映画史を代表する傑作が受賞してきた。山崎貴監督が、映像制作会社「白組」とともにVFXも手掛けており、監督が「視覚効果賞」を受賞したのは、アカデミー賞の長い歴史の中でも、第41回(1969年開催)『2001年宇宙の旅』のスタンリー・キューブリックのみ。山崎監督が受賞すれば55年ぶり、史上2人目の受賞監督となる。また、同賞を日本映画・アジア映画が受賞した実績はなく、映画の歴史を変える史上初の快挙にも期待がかかっている。『PERFECT DAYS』は、昨年5月に開催された世界3大映画祭の1つ、フランスの第76回カンヌ国際映画祭で主演の役所が最優秀男優賞を受賞し、19年ぶり2人目の日本人俳優の受賞で注目された。ノミネートされた国際長編映画賞は、第94回(22年開催)で『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)の受賞が記憶に新しい。初受賞は、第81回(09年開催)の『おくりびと』(滝田洋二郎監督)。今回、受賞すれば3作目となる。かつて、「名誉賞」と呼ばれていた時代には、第24回(1952年開催)『羅生門』(黒澤明監督)、第27回(1955年開催)『地獄門』(衣笠貞之助監督)、第28回(1956年開催)『宮本武蔵』(稲垣浩監督)が受賞している。■最多は『オッペンハイマー』の13部門日本に投下された原爆の開発を指揮したJ・ロバート・オッペンハイマーの伝記映画『オッペンハイマー』が作品賞、クリストファー・ノーランが監督賞と脚色賞、主演のキリアン・マーフィー、助演のエミリー・ブラントとロバート・ダウニー・Jr.に加え、作曲賞、撮影賞、美術賞、編集賞、衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞、音響賞の13部門で最多ノミネートとなった。続いて、エマ・ストーン主演、ヨルゴス・ランティモス監督の『哀れなるものたち』が、作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞(マーク・ラファロ)、脚色賞、撮影賞、編集賞、衣裳デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞、作曲賞、美術賞の11部門。Apple TV+の『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』が10部門で続く。作品賞、監督賞(マーティン・スコセッシ)、リリー・グラッドストーンがネイティブ・アメリカンとして初めて主演女優賞に、共演のロバート・デ・ニーロが助演男優賞にノミネートされた。そのほか、撮影賞、衣装デザイン賞、編集賞、美術賞、作曲賞にも選出されている。なお、スコセッシ監督は今回のノミネートで10回目となり、スティーヴン・スピルバーグの9回を上回って、現役の監督では最多となった。第79回(2007年開催)の『ディパーテッド』以来、2度目の受賞となるか…。『バービー』は、ライアン・ゴズリングの助演男優賞、アメリカ・フェレーラの助演女優賞を含む8部門にノミネートされた。マーゴット・ロビーは主演女優賞のノミネートは逃したが、プロデューサーとして作品賞のノミネートを獲得。グレタ・ガーウィグ監督も監督賞は逃したが、共同脚本家のノア・バームバックとともに脚本賞にノミネートされた。歌曲賞には、「I’m Just Ken」とビリー・アイリッシュの「What Was I Made for ?」の2曲がノミネートされている。このほか、衣装デザイン賞と美術賞にもノミネートされた。■「第96回アカデミー賞」ノミネーションリスト★作品賞『アメリカン・フィクション(原題)』『落下の解剖学』『バービー』『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『マエストロ:その音楽と愛と』『オッペンハイマー』『パスト ライブス/再会』『哀れなるものたち』『関心領域』★監督賞ジュスティーヌ・トリエ(『落下の解剖学』)マーティン・スコセッシ(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)クリストファー・ノーラン(『オッペンハイマー』)ヨルゴス・ランティモス(『哀れなるものたち』)ジョナサン・グレイザー(『関心領域』)★主演男優賞ブラッドリー・クーパー(『マエストロ:その音楽と愛と』)コールマン・ドミンゴ(『ラスティン: ワシントンの「あの日」を作った男』)ポール・ジアマッティ(『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』)キリアン・マーフィ(『オッペンハイマー』)ジェフリー・ライト(『アメリカン・フィクション(原題)』)★主演女優賞アネット・ベニング(『ナイアド〜その決意は海を越える〜』)リリー・グラッドストーン(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)ザンドラ・ヒュラー(『落下の解剖学』)キャリー・マリガン(『マエストロ:その音楽と愛と』)エマ・ストーン(『哀れなるものたち』)★助演男優賞スターリング・K・ブラウン(『アメリカン・フィクション(原題)』)ロバート・デ・ニーロ(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)ロバート・ダウニー・Jr.(『オッペンハイマー』)ライアン・ゴズリング(『バービー』)マーク・ラファロ(『哀れなるものたち』)★助演女優賞エミリー・ブラント(『オッペンハイマー』)ダニエル・ブルックス(『カラーパープル』)アメリカ・フェレ―ラ(『バービー』)ジョディ・フォスター(『ナイアド〜その決意は海を越える〜』)デヴァイン・ジョイ・ランドルフ(『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』)★国際長編映画賞『イオ・キャピターノ(原題)』『雪山の絆』『PERFECT DAYS』『ザ・ティーチャーズ・ラウンジ(英題)』『関心領域』★脚本賞『落下の解剖学』『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』『マエストロ:その音楽と愛と』『メイ・ディセンバー(原題)』『パスト ライブス/再会』★脚色賞『アメリカン・フィクション(原題)』『バービー』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』『関心領域』★撮影賞『伯爵』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『マエストロ:その音楽と愛と』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』★編集賞『落下の解剖学』『ザ・ホールドオーヴァーズ(原題)』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』★美術賞『バービー』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『ナポレオン』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』★衣装デザイン賞『バービー』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『ナポレオン』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』★メイクアップ&ヘアスタイリング賞『ゴルダ(原題)』『マエストロ:その音楽と愛と』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』『雪山の絆』★作曲賞『アメリカン・フィクション(原題)』『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『オッペンハイマー』『哀れなるものたち』★歌曲賞The Fire Inside(『フレーミングホット!チートス物語』)I’m Just Ken(『バービー』)It Never Went Away(『ジョン・バティステ:アメリカン・シンフォニー』)Wahzhazhe(A Song for My People)(『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』)What Was I Made for ? (『バービー』)★音響賞『ザ・クリエイター/創造者』『マエストロ:その音楽と愛と』『ミッション:インポッシブル/デッドレコニングPART ONE』『オッペンハイマー』『関心領域』★視覚効果賞『ザ・クリエイター/創造者』『ゴジラ−1.0』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーVOLUME 3』『ナポレオン』『ミッション:インポッシブル/デッドレコニングPART ONE』★長編アニメーション映画賞『君たちはどう生きるか』『マイ・エレメント』『ニモーナ』『ロボット・ドリームズ』『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』●長編ドキュメンタリー映画賞『ボビ・ワイン:ゲットー・プレジデント』『ジ・イターナル・メモリー(英題)』『フォー・ドーターズ(英題)』『トゥ・キル・ア・タイガー(原題)』『実録 マリウポリの20日間』★短編ドキュメンタリー映画賞『ジ・ABCズ・オブ・ブック・バニング(原題)』『ザ・バーバー・オブ・リトル・ロック(原題)』『アイランド・イン・ビトゥイーン(英題)』『ラスト・リペア・ショップ』『ナイナイ・アンド・ワイポー(原題)』★短編アニメーション映画賞『レター・トゥ・ア・ピッグ(原題)』『ナインティーファイブ・センシズ(原題)』『アワー・ユニフォーム(原題)』『パシダーム(原題)』『ウォー・イズ・オーヴァー!インスパイアード・バイ・ザ・ミュージック・オブ・ジョン・アンド・ヨーコ(原題)』★短編映画賞『ジ・アフター(原題)』『インヴィンシブル(原題)』『ナイト・オブ・フォーチュン(原題)』『レッド・ホワイト・アンド・ブルー(原題)』『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』