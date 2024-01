米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは23日(現地時間)、「第96回アカデミー賞」のノミネート作品を発表。“日本代表”としてエントリーしていたヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』が、国際長編映画賞にノミネートされた。この発表を受けて、主演の役所広司、ヴィム・ヴェンダース監督からコメントが届いた。■役所広司のコメント(全文)良作の多かった今年度の日本映画の中から『PERFECT DAYS』が日本代表作品に選ばれ、このノミネート発表までドキドキしていました。少しだけホッとしました。感謝の気持ちでいっぱいです。

■ヴィム・ヴェンダース監督のコメント(全文)It’s such a great honor for me to represent Japan in the Oscars, the country of my great cinematic master, Yasujiro Ozu. PERFECT DAYS was carried by his spirit, so I couldn’t be happier to see it nominated.(日本語訳)私の偉大な映画界の師、小津安二郎の祖国である日本の代表としてアカデミー賞に参加できることを大変光栄に思います。『PERFECT DAYS』は彼の魂に導かれた作品です。この作品がノミネートされたことは、私にとってこの上ない喜びです。「第96回アカデミー賞授賞式」はアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて3月10日(※現地時間)に開催される。