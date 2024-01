2013年1月〜14年6月に放送された『ラブライブ!』のテレビアニメ放送10周年を記念し、2015年に公開された『ラブライブ!The School Idol Movie』4DXが3月15日より2週間限定で上映されることが決まった。併せて、ポスタービジュアル、予告映像が公開された。ラブライブ!シリーズとは、「みんなでかなえる物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト。スクールアイドルによる、アニメーションPV(DVD&BD)付き音楽CDリリースのほか、雑誌・小説をはじめとした書籍、テレビアニメ、スマートフォン向けゲーム、コンシューマーゲーム、トレーディングカードゲーム、また、実際にメンバーを演じるキャストによるライブイベントやラジオ、生配信など、さまざまなメディアを巻き込んだ展開を行っている。

シリーズ最初の作品である『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を展開し、2023年は最新作『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』がスタートしたほか、1月に『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ『にじよん あにめーしょん』を放送。6月には新作OVA『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』が上映された。さらに『ラブライブ!サンシャイン!!』のスピンオフプロジェクト『幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』のテレビアニメが7月より放送。加えて『ラブライブ!スーパースター!!』はテレビアニメ3期の制作が発表されている。アニメのほかにも、ラブライブ!シリーズ初の完全新作ミュージカル『スクールアイドルミュージカル』が2022年の初演の好評を受け、2023年8月に追加公演、2024年1月に再演を上演した。このたび、『ラブライブ!The School Idol Movie』4DXの予告映像が解禁。スクールアイドルたちがパフォーマンスを競う大会「ラブライブ!」。前回優勝者のμ’sは、3年生の卒業をもって活動をおしまいにすると決めていたが、卒業式の直後、μ’sのもとに飛び込んで来たひとつの知らせを受けて、新たなライブをすることに。見たことのない世界とふれあい、また少しずつまた成長していく9人。スクールアイドルとして、最後に何ができるのか―。限られた時間のなかで、μ’sが見つけた最高に楽しいライブとは―?また、μ’sメンバー出演!『ラブライブ!』TVアニメ放送10周年記念イベントも開催。ラブライブ!の歩みを振り返るキャストトークイベント「TVアニメ放送10周年記念 LoveLive! Special Talk Session」が2月23・24日、ラブライブ!シリーズ初のオーケストラコンサート「TVアニメ放送10周年記念 LoveLive! Orchestra Concert」が3月30・31日に開催される。アニメ映画『ラブライブ!The School Idol Movie』4DXは、3月15日より2週間限定で上映。