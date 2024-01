1960年代の英ドラマ『おしゃれ（秘）探偵』がリブート版で復活！

英ITVにて1961年から1969年にかけて放送されたドラマ『おしゃれ(秘)探偵』が、リブート版で復活することが発表された。米Deadlineが報じている。

【関連記事】女子は部屋までおしゃれにしたい!アイディアをくれる海外ドラマ

1960年代に6シーズンにわたって人気を博した『おしゃれ(秘)探偵』は、英政府の極秘諜報機関「ミニストリー・オブ・シークレット・サービス」で諜報員として活躍するジョン・スティードと、女性の相棒エマ・ピールの活躍を描くアクション・アドベンチャー。オリジナル版では、『007/美しき獲物たち』や『新80日間世界一周』などのパトリック・マクニーがジョン役で主演し、『ゲーム・オブ・スローンズ』のオレナ・タイレル役で知られるダイアナ・リグがエマ役を演じた。

常にジョンは山高帽にスタイリッシュなスーツを身にまとい、エマは1960年代のキッチュなファッションでキメていたことから、邦題に「おしゃれ」という言葉が使用されたのではないかと思われる(原題は、“報復する者”を意味する『The Avengers』)。

すでにリブート版ドラマシリーズのパイロットの脚本は執筆済みで、人気ドラマ『インダストリー』のクリエイターであるミッキー・ダウンとコンラッド・ケイが、キャラクターたちに新たな命を吹き込んだとのこと。二人は、Netflixのコメディドラマ『セックス・エデュケーション』で監督・製作総指揮を担ったベン・テイラーとともに共同クリエイターも兼任する。

『おしゃれ(秘)探偵』は、1998年に公開された映画『アベンジャーズ』(2012年公開のマーベル映画とは別の作品)で一度リメイクとして復活している。イギリスで、何者かが極秘研究中の気象シールドを破壊する事件が起き、豪雪や猛暑といった極端な異常気象に見舞われる事態が発生。その事件の調査を依頼されたジョン・スティードは、気象シールドを開発した気象学博士のエマ・ピールとコンビを組み、犯人探しに乗り出す。

この映画版では、『ハリー・ポッター』シリーズでヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズがジョン役、『キル・ビル』シリーズに主演したユマ・サーマンがエマ役で出演し、オリジナル版でジョン役を演じたパトリックはインビジブル・ジョーンズ役で登場した。悪役を演じていたのは、初代ジェームズ・ボンド役でおなじみのショーン・コネリー。年代的に映画版の方が、ドラマシリーズよりも認知度が高いのではないだろうか。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー傘下のプロダクション会社Wall to Wall が共同製作を担うことから、HBOがプラットフォームになるのではないかと囁かれていたが、この噂は否定されている。リブート版に出演するキャストなどの新情報に注視しておきたい。(海外ドラマNAVI)

参考元:米Deadline

'The Avengers' Reboot In Works At StudioCanal With 'Industry' Writers Mickey Down & Konrad Kay https://t.co/JNIT4AEw6p

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 18, 2024