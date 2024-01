QUEENの公式ポップアップストア、東京で開催決定 ─ これまでの企画の集大成、登場アイテム公開

2021年から2022年にかけてロンドン・カーナビーストリートで開催され、日本では2022年に東京でスタートし、大好評となったクイーン(QUEEN)のコンセプトポップアップストア「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」が、2023年の京都、名古屋での開催を経て、再び東京での開催が決定した。2024年2月3日(土)~2月18日(日)の期間限定。

当ストアは1975年4月の初来日から現在に至るまで、クイーン(QUEEN)と日本が築いてきた深い絆をコンセプトとし、和テイストのデザインが特徴的なポップアップストア。本開催は、これまでシリーズ化して各地で展開してきた企画の集大成と位置付けられている。

これまでのストア同様に、クイーンと日本の関係性を表現した企画が中心になっており、「和」をテーマにした様々な商品や、これまでのツアーアイテムの復刻商品等の販売が行われる。各地で販売していたアイテムはもちろんのこと、今回のストアのための新商品も多数そろう模様。東京・原宿店ではQUEENのメンバーゆかりの貴重な展示物も、ストア内に展示される。

また、今回の企画のメインビジュアルはメンバーであるブライアン・メイ自らが日本のファンの為にディレクションを行い完成した特別なデザインで、ストアのコンセプトを表現したアイコニックなものとなっている。

さらに、2020年以来4年ぶりの来日公演が2月4日から開催される。

2月4日の名古屋公演を皮切りに、大阪公演(2月7日)、札幌公演(2月10日)、そして締めくくりとなる東京ドームでの二夜連続公演(2月13日、14日)の計5公演で、延べ20万人以上を動員する予定。

その公演の開催地となる札幌/名古屋/大阪のHMV札幌ステラプレイス、HMV栄、HMV&BOOKS SHINSAIBASHI内でも当企画の商品の販売が決定、東京に先立って2024年1月30日から期間限定で開催される。

「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」販売商品

Queen The Greatest 2024Tシャツ ホワイト/ブラック 5,500円(税込) Queen The Greatest 2024 フーディー ホワイト/ブラック 9,900円(税込) Queen The Greatest 2024 マグカップ3,300円(税込) Queen The Greatest 2024 トートバッグ 3,300円(税込) Queen The Greatest 2024 クリアファイル 550円(税込) Queen The Greatest 2024 ポスター 1,650円(税込) Queen “The Game” ジェンガ 9,900円(税込) Queen “Radio Gaga” ポータブルラジオ 3,850円(税込) Queen “Bohemian Rhapsody” 砂時計 9,900円(税込) Queen Kizuna お酒セット 4,400円(税込) Queen Logo 箸セット レッド/ブラック/ブラウン 各色2,750円(税込) Queen Hot Spaceルービックキューブ 3,300円(税込) 他多数

※ 一部商品、HMV、HMV&BOOKSでの取り扱いは御座いませんので、ご了承下さい。

「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」開催概要

■開催期間:

2024年2月3日(土)~2024年2月18日(日)

■開催場所:

東京都渋谷区神宮前1丁目6-9 OM169ビル

R山手線 原宿駅 竹下口 徒歩4分

東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前駅 出口3 徒歩4分

■営業時間:

11:00 - 20:00

■ノベルティ

税込1,000円以上お買い上げのお客さま、一会計につき一枚、限定オリジナルステッカーを配布いたします。

※枚数終了次第、ストア開催期間中でも終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■整理券の配布に関して

事前の入店予約はございません。 ご来店された人数が一度の店内収容可能人数を超えている場合、整理券を配布する場合がございます。 整理券は、1枚で1名までご利用いただけます。 整理券は、配布された当日のみ有効です。 整理券を受け取られた方は、整理券に記載されているお時間よりご入店いただけます。 整理券に記載されているご来店時間はご予定時間であり、当日のご来店状況によってはお時間がずれ込む場合がございますので、あらかじめご了承ください。 整理券を紛失された場合は、ご入店いただけませんのでご注意ください。

【注意事項】

「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」に関するお問い合わせ

全ての商品は数に限りがあり開催期間内でも無くなり次第販売を終了いたします。 販売商品ラインナップは変更・追加となる可能性がございますので予めご了承ください。 ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。 商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。お買い上げいただいたレシートが無い場合は交換対応が出来かねますので、あらかじめご了承ください。ただし、商品在庫がない場合は、ご返金対応とさせていただく場合がございます。 お支払いは現金・各種金券と各種クレジットカード及びコード決済をご使用いただけます。(エムアイカード・VISA・Masters・American Express・DC・Diners・JCB・PayPay・LINE Pay・楽天PAYなど)

<東京・原宿>

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

TEL: 0570-044-088

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。



受付:平日10:00-18:00(※祝祭日除く)

<札幌>

HMV札幌ステラプレイス

北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス4F

営業時間10:00-21:00

<名古屋>

HMV栄

愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F

営業時間10:00-21:00

<大阪>

HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 8F

営業時間11:00-21:00

※開催時間は店舗の開店および閉店時間に準じております。

■主催:

東京・原宿店

主催:ユニバーサル ミュージック合同会社/BRAVADO

協力:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント/MUSIC LIFE CLUB

