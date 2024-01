「マナーが紳士を作る」の名言でお馴染み、『キングスマン』シリーズ。スパイ作品へのイメージを大きく覆すユーモラスかつスマートな演出やアクションは現代の観客に大いに受け入れられ、2014年の誕生から瞬く間に人気シリーズへと成長した。

本シリーズの見どころといえば、何と言っても個性的なキャラクターたち。登場シーンがわずかでも一瞬で脳裏に焼き付いてしまうほど癖の強いキャラクターたちが勢揃いしている。

THE RIVERでは、そんな大人気シリーズ『キングスマン』に登場するキャラクターの人気投票企画を実施する。第1作『キングスマン』(2014)、第2作『キングスマン:ゴールデン・サークル』(2017)、第3作『キングスマン:ファースト・エージェント』(2021)に登場するキャラクター20名を厳選。誰が一番人気なのかを決めよう!

推しのキャラクターは1人だけではないはずだ。投票は1人につき3名まで可能としている。投票方法はシンプルで、下の投票フォームでお気に入りのキャラクターを選んでいただくだけ。唯一無二のキャラクターが多数存在する『キングスマン』だからこそ興味深い、人気キャラクター投票企画に奮ってご参加いただきたい。

投票期間

「『キングスマン』人気キャラクター投票企画」投票について

2024年1月23日(火)~25日(木)PM12:00

結果発表予定日

2024年1月26日(金)

人気キャラクター20名

【1】ゲイリー・“エグジー”・アンウィン(演:タロン・エジャトン)

シリーズの主人公。キングスマン候補生だった亡き父親の同僚だったハリーからスパイ組織への勧誘を受ける。

【2】ハリー・ハート(演:コリン・ファース)

スパイ組織「キングスマン」のベテランスパイ。エグジーとは師弟関係にある。

【3】リッチモンド・ヴァレンタイン(演:サミュエル・L・ジャクソン)

環境問題の解決に熱心な億万長者。

【4】マーリン(演: マーク・ストロング)

キングスマンのメカ担当。エグジーら候補生にとっての良き指導者でもあった。

【5】アーサー(演:マイケル・ケイン)

キングスマンのリーダー。

【6】ガゼル(演:ソフィア・ブテラ)

ヴァレンタインのもとで働く殺し屋。両足の義足には刃物が仕込まれている。

【7】アーノルド教授(演:マーク・ハミル)

気候変動を予測する学者。

【8】ティルデ王女(演:ハンナ・アルストロム)

スウェーデンの王女。エグジーとは“イイ”関係にある。



【9】JB(パグ)

エグジーが訓練中に出会ったパグ。

【10】ポピー・アダムズ(演:ジュリアン・ムーア)

麻薬密売組織「ゴールデン・サークル」のボス。

【11】ジンジャー(演:ハル・ベリー)

アメリカの諜報機関「ステイツマン」のメンバー。バックオフィス担当。

【12】テキーラ(演:チャニング・テイタム)

「ステイツマン」のメンバー。ショットガンとカウボーイブーツを愛するミスター・アメリカン。

【13】ウイスキー(演:ペドロ・パスカル)

「ステイツマン」のメンバー。二丁拳銃を操り、エグジーらと任務を共にする。

【14】シャンパン(演:ジェフ・ブリッジス)

「ステイツマン」のリーダー。

【15】エルトン・ジョン(演:エルトン・ジョン)

エルトン・ジョン。ポピーに誘拐され、無理やり演奏させられている。

【16】オーランド・オックスフォード公/アーサー(演:レイフ・ファインズ)

キングスマン創設者。

【17】コンラッド・オックスフォード(演:ハリス・ディキンソン)

オックスフォード公の息子。父と共にオーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者の護衛任務に出る。

【18】ポリー・ワトキンズ/ガラハッド(演:ジェマ・アータートン)

オックスフォード家の女性執事。諜報活動を行っている。

【19】ショーラ/マーリン(演:ジャイモン・フンスー)

オックスフォード家の男性執事。諜報活動を行っている。

【20】グリゴリー・ラスプーチン(演:リス・エヴァンス)

秘密裏に世界大戦を企てるロシアの怪僧。本作のヴィラン。

