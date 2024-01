2月12日19時放送の音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)より、出演アーティスト第1弾が発表された。Snow Manは、「LOVE TRIGGER」と「We’ll go together」の2曲をフルサイズで披露する。2時間の生放送で送る『CDTVライブ!ライブ!』より、熱いライブで番組を盛り上げる豪華出演アーティスト第1弾と楽曲が発表された。Snow Manは、来るバレンタインデーに発売される記念すべき10枚目の両A面シングルから「LOVE TRIGGER」「We’ll go together」の2曲をフルサイズで披露。今のSnow Manだからこそ表現できる大人の色気を感じられる「LOVE TRIGGER」、Snow Manとの絆を感じられる「We’ll go together」、それぞれの魅力を堪能してほしい。

INIは、2ndアルバム「MATCH UP」からタイトル曲「LEGIT」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。櫻坂46は、8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」をフルサイズでテレビ初披露する。さらに、人気急上昇中のグローバルボーイズグループ・TREASUREが番組初登場。「B.O.M.B ‐JP Ver.‐」をフルサイズでテレビ初歌唱する。『CDTVライブ!ライブ!』は、TBS系にて2月12日19時放送。