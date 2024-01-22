ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡ÙMCÂåÌò¤ËµÞÉâ¾å¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÎÁêÊý¤ÏËÍ¡×¼ýÏ¿¤Ç¸«¤»¤¿ÃËµ¤
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµï¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡È¤Á¤ç¤¤¥À¥µ¡É»äÉþ¤òÃå¤ëÆóµÜÏÂÌé
¡ÖºòÇ¯12·îËö¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢À²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¹¡£¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë½÷À¤ò¡È¸¥¾å¡É¤·¡¢¤½¤Î½÷À¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÀ¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³Êó¤¬¤ä¤àÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢1·î8Æü¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ô¤Þ¤º¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡Õ¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÏÂçÂÇ·â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÄó¶¡É½¼¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡È¥Ý¥¹¥È¾¾ËÜ¡É¤È¤Ê¤ë·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³èÆ°µÙ»ß¤ÎÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¼ýÏ¿
¡¡³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¤¬¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£2ÅÙ¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢'23Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡£°ÊÁ°¤«¤éÃç¤Î¤è¤«¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÃæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡È°ì½ï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë´°Á´¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢Ãæµï¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÁÍ§¤È¤ÎÇ°´ê¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¸½¾õ¡¢¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î²ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ï4·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1·î14Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÉÔºß¡É¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬Ã±ÆÈMC¤Ë¡£¥²¥¹¥È¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤È½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÂåÌò¸õÊä¤ËµÞÉâ¾å
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢ÆóµÜ¤Ï¼«¿È¤Î¾¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢
¡Ôº£Æü¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¤ï¡£¡£
¤Ç¤âËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿
¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁá¤¯³§¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
¤È»×¤¨¤ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬Ê¡¡Õ
¡¡¤È¤Î¡È¤Ë¤ª¤ï¤»¡É¤â¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢14Æü¤Î¼ýÏ¿¤ËÆóµÜ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤«¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Î¥²¥¹¥È²ó¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Î¡ÈÀÊ¡É¤Ï¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¤·¤Ð¤é¤¯Éüµ¢¤Î¤á¤É¤âÎ©¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¡©
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¡ÈÂåÌò¡É¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÆóµÜÂåÌò°Æ¡É¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È½©¸µ¤µ¤ó¤È¤Î¼ýÏ¿¤¬¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢½Å¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤òÆóµÜ¤µ¤ó¤¬¸«»ö¤ËÊ§¤¤¤Î¤±¡¢¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤¼¤Òº£¸å¤âÇ¤¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡¢ÆóµÜ¤ÈÃæµï¤Î´Ø·¸¤À¡£
¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡£¶¦±é¤äÉ½Î©¤Ã¤¿¸òÎ®¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£
¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤âÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤ÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡×
¡¡¤¿¤À¡ÈÃç¤è¤¯¡É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóµÜ¤ÏÃæµï¤«¤é¡È»ØÆ³¡É¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Î»°Âð·ò¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÃÇ¤ë¤Û¤É¡¢¼þ°Ï¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢'19Ç¯¤Î11·î¤Ë·ëº§Êó¹ð¤òµ¡¤ËÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¡ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤È¤¤ÏÀèÇÚ¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤âÃà°ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
ÆÈÎ©¤â¡ÈÃæµïÎ®¡É
¡¡'20Ç¯4·î¤ËÃæµï¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¡¢´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö'20Ç¯Ëö¤ÇÍò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢SMAP¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ò»¶¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡'22Ç¯12·îÊüÁ÷¤Î¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶â¥¹¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åö»þÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿Ãæµï¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆóµÜ¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î¡ÈÂåÌò¡É¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡'23Ç¯10·î¤ËÅÅ·âÆÈÎ©¤·¤¿ÆóµÜ¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤Ï¡ÈÃæµïÎ®¡É¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Íò¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÁë¸ýÃ´Åö¼Ô¤â¡¢ÆÈÎ©Á°¤«¤é¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤ÇKis-My-Ft2¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢2¿Í¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ý¤°¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ô¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ø¤ÎµÁÍý¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Õ¡Ê¡ØMORE¡Ù'17Ç¯8·î¹æ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæµï¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡ÈÁêÊý¤ÏËÍ¤¬¤ä¤ë¡É¤È¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡È¤Ë¤Îto¤Ê¤«¤¤¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µçÃÏ¤òµß¤¦¡È¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë!?