¸µÝ¯ºä46¡¦ÅÚÀ¸¿ðÊæ¡¢º£¸å¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â½ª¤¨¤Æ¡×
¡¡¸µÝ¯ºä46¤ÎÅÚÀ¸¿ðÊæ¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£¸å¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚÀ¸¿ðÊæ¤Î¥¹¥é¥êÈþµÓ
¡¡Ý¯ºä46¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤«¤é8Ç¯´Ö³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯11·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×Æâ¤Ç¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿ÅÚÀ¸¡£Â´¶È¸å¡¢1·î1Æü¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¯¥ë¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÚÀ¸¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ïº£¥°¥¢¥à¤ËMV¤Î»£±Æ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é2¥ö·î¡£¤ï¤¿¤·¡¢ÅÚÀ¸¿ðÊæ¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤¹»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥¥É¥¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹.. .¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÚÀ¸¿ðÊæ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷habuchaan¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚÀ¸¿ðÊæ¤Î¥¹¥é¥êÈþµÓ
¡¡Ý¯ºä46¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤«¤é8Ç¯´Ö³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯11·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×Æâ¤Ç¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿ÅÚÀ¸¡£Â´¶È¸å¡¢1·î1Æü¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¯¥ë¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥¥É¥¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹.. .¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÚÀ¸¿ðÊæ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷habuchaan¡Ë