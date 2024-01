人類滅亡を防ぐために時をリセットする使命を負ったエージェントたちの活躍を描き、映画級のスケールとアクションシーンが話題となったタイムリープアクションドラマ「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」のシーズン2が、2024年2月22日(木)より「スターチャンネルEX」で独占日本初配信となることが決定した。TV放送の「BS10 スターチャンネル」では3月25日(月)から字幕版を、3月29日(金)から吹替版を独占日本初放送予定(3月20日(祝・水)吹替版第1話 無料放送)。

世界全体の時間が何らかの形で巻き戻ってしまう“タイムリープ”ものという人気ジャンルに、パンデミックや核戦争などタイムリーなトピックを巧みに盛り込んだシーズン1は、Rotten Tomatoesの批評家評100%、視聴者評71%と高評価を獲得し、BAFTA Cymru Awards(英国アカデミー・ウェールズ賞)では最優秀TVドラマ賞を受賞するなど大ヒットを記録。待望のシーズン2はすでにIMDbで8.4点と高数値をたたき出し、早くもシーズン3を期待する声も多い話題作が到着だ。

シーズン1に引き続き、主人公ジョージを実力派俳優パーパ・エッシードゥ(『ザ・キャプチャー 歪められた真実2』、『MEN 同じ顔の男たち』)、脚本・製作総指揮をハリウッドも注目するジョー・バートン(『Giri/Haji』)が務める。シーズン1では予言的かつリアルな脚本が絶賛されたが、シーズン2は無限のタイムループと過去へのタイムトラベルが交差しより一層複雑な内容になっている。さらに、新キャストにロイス・ピアソン(『ジュディ 虹の彼方に』)、コリン・サーモン(、『バイオハザード』シリーズ)、サム・トラウトン(『リトビネンコ暗殺』)など豪華キャストが集結した。



配信決定に合わせ、予告映像、キービジュアル、場面写真が一挙到着。予告映像では、突如3週間を無限ループする世界から抜け出せなくなったジョージ(パーパ・エッシードゥ)の姿から始まる。世界滅亡の危機が迫る中、無限ループの謎を解明しようとする「ラザロ・プロジェクト」のエージェントたちだったが、その裏には「ラザロ・プロジェクト」と敵対する謎の組織「タイムブレイク・イニシアティブ」の存在があった。タイムリープとタイムトラベルが交差する世界で、「ラザロ・プロジェクト」と「タイムブレイク・イニシアティブ」の壮絶な戦いが繰り広げられる。ジョージたちは世界を救うことができるのか?シーズン1よりさらにスケールアップしたアクションシーンやカーチェイスシーンなどシーズン2への期待が高まる映像となっている。

海外ドラマ「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え! シーズン2」(全8話)

【配信】「スターチャンネルEX」

<字幕版・吹替版> 2月22日(木)配信開始 ※毎週木曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 3月25日より 毎週月曜 23:00 ほか ※3月20日(祝・水)14:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 3月29日より 毎週金曜 22:00 ほか

シーズン2スタート直前!シーズン1一挙放送「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」(全8話)

<STAR1 字幕版> 3月23日(土)~3月24日(日)10:30頃~4話ずつ一挙放送

<STAR3 吹替版> 3月22日(金)~3月23日(土)深夜 4話ずつ一挙放送

