『ジョン・ウィック』シリーズ最新作にして世界77カ国で初登場No.1を記録、ここ日本でもシリーズ最大の興行収入となった『ジョン・ウィック:コンセクエンス』のデジタル配信が2024年1月22日よりスタートした。配信開始とあわせて、監督を務めたチャド・スタエルスキの新たなコメント映像と、2月21日に発売されるBlu-rayに収録される特典映像「前代未聞のショット」の一部が公開された。

『ジョン・ウィック』はキアヌ・リーブスが主演を務め、シリーズを追うごとに世界中で興行収入記録を更新し続けている大ヒットノンストップ・キリング・アクションシリーズ。最新作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』では、ドニー・イェン、真田広之ら最強のアクションレジェンドをはじめ、ビル・スカルスガルド、リナ・サワヤマといった個性的なキャストも初参戦した。

パリ・ベルリン・ニューヨーク、そして大阪を舞台に、シリーズ最大のスケールで物語は美しくも苛烈に展開していく。監督を務めるのは、『マトリックス』でキアヌ・リーブスのスタントマンを務め、本シリーズを一貫して手掛け一躍大ヒットメーカーとなったチャド・スタエルスキだ。

この度、デジタル配信開始を記念して「クアドリロジー・エディション」「4K UHD BD+Blu-ray」「Blu-ray コレクターズ・エディション」の特典Blu-rayに収録される「前代未聞のショット」の一部を公開。ジョン・ウィックが火を噴くショットガンGen-12を使い戦う様子を俯瞰映像で描いたアクションシークエンスだ。本編の見せ場の一つであるこの舞台裏をスタッフ・キャストのインタビュー、撮影現場の映像とともに克明に描き出す。わずかなタイミングのずれが失敗につながる緊張感あふれる撮影現場を成功に導いた証言は一見の価値ありだ。

「クアドリロジー・エディション」「4K UHD BD+Blu-ray」「Blu-ray コレクターズ・エディション」の3商品には、「前代未聞のショット」を含む合計149分もの特典映像が収録。1枚組のBlu-ray、DVDには、32分の特典映像が収録される。日本独自の特典映像も収録されており、ジョン・ウィックの世界をより深く楽しめる内容となっている。

また、これら全てのアイテムにはキャラクターステッカーが封入。「クアドリロジー・エディション」には、加えて大判アートビジュアルポストカードセットが封入される予定だ。更に各販売店でのオリジナル特典もあるため、詳細は公式サイトをチェックして欲しい。

多くの見どころが詰まった全映画ファン必見の本作、日本語吹き替え版や特典映像など何度も繰り返しお楽しみ頂きたい。



ジョン・ウィック:コンセクエンス クアドリロジー・エディション Blu-ray 【数量限定・8枚組】

ジョン・ウィック:コンセクエンス 4K ULTRA HD+Blu-ray

ジョン・ウィック:コンセクエンス Blu-ray コレクターズ・エディション【数量限定スチールブック仕様・日本オリジナルデザイン】

ジョン・ウィック:コンセクエンス Blu-ray

ジョン・ウィック:コンセクエンス DVD

チャド・スタエルスキ監督 配信スタート記念コメント映像 価格:20,900円(税込) 仕様:特製デジパック&アウターケース 封入特典:大判アートビジュアルポストカードセット、キャラクターステッカー 収録分数:各本編ディスク内『ジョン・ウィック』:本編101分+特典59分『ジョン・ウィック:チャプター2』:本編122分+特典19分『ジョン・ウィック : パラベラム』:本編131分+特典30分『ジョン・ウィック:コンセクエンス』:本編169分+特典32分 各特典ディスク:『ジョン・ウィック』特典DISC : 特典映像55分『ジョン・ウィック:チャプター2』特典DISC : 特典映像113分『ジョン・ウィック : パラベラム』特典DISC : 特典映像111分『ジョン・ウィック:コンセクエンス』特典DISC : 特典映像117分 価格:9,460円(税込) 仕様: アウターケース 初回限定封入特典:キャラクターステッカー 特典映像:本編4K ULTRA HD Blu-ray&本編Blu-ray予告編集、TVスポット集、30秒キャラ篇、2分で分かるJW、メイキング、キアヌ60秒振り返り、"愛犬の日"特別映像、チャドとキアヌ シリーズへの情熱、殺し屋のように鍛える、殺しの舞台(計32分)特典Blu-ray殺し屋の心理、盲目の殺し屋ケイン、個性豊かな衣装、「ジョン・ウィック:コンセクエンス」の魅力、前代未聞のショット、殺し屋のカーアクション、闇夜の撮影テクニック、名作映画へのオマージュ、チャド・スタエルスキ監督来日インタビュー、撮影風景1、撮影風景2、インタビュー集(チャド・スタエルスキ、キアヌ・リーブス、ドニー・イェン、真田広之、ビル・スカルスガルド、リナ・サワヤマ、ローレンス・フィッシュバーン)/計117分 価格:9,020円(税込) 仕様:スチールブック仕様、日本オリジナルデザイン 封入特典:キャラクターステッカー 特典映像本編Blu-ray予告編集、TVスポット集、30秒キャラ篇、2分で分かるJW、メイキング、キアヌ60秒振り返り、"愛犬の日"特別映像、チャドとキアヌ シリーズへの情熱、殺し屋のように鍛える、殺しの舞台(計32分)特典Blu-ray殺し屋の心理、盲目の殺し屋ケイン、個性豊かな衣、「ジョン・ウィック:コンセクエンス」の魅力、前代未聞のショット、殺し屋のカーアクション、闇夜の撮影テクニック、名作映画へのオマージュ、チャド・スタエルスキ監督来日インタビュー、撮影風景1、撮影風景2、インタビュー集(チャド・スタエルスキ、キアヌ・リーブス、ドニー・イェン、真田広之、ビル・スカルスガルド、リナ・サワヤマ、ローレンス・フィッシュバーン)/計117分 価格:5,830円(税込) 初回限定封入特典:キャラクターステッカー 特典映像:予告編集、TVスポット集、30秒キャラ篇、2分で分かるJW、メイキング、キアヌ60秒振り返り、"愛犬の日"特別映像、チャドとキアヌ シリーズへの情熱、殺し屋のように鍛える、殺しの舞台/計32分

(R), TM & (C) 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

価格:4,620円(税込) 初回限定封入特典:キャラクターステッカー 特典映像:予告編集、TVスポット集、30秒キャラ篇、2分で分かるJW、メイキング、キアヌ60秒振り返り、“愛犬の日”特別映像、チャドとキアヌ シリーズへの情熱、殺し屋のように鍛える、殺しの舞台/計32分

※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』デジタル配信中。2月2日Blu-ray・DVDレンタル開始、2月21日セル4K UHD BD・Blu-ray・DVD発売。

発売・販売元:ポニーキャニオン

